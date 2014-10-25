به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح شنبه در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری است که باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه هر چه بیشتر استان فراهم سازیم.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: دولت در کنار بخش خصوصی است و برای رونق اقتصادی استان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه همواره هدف مدیریت ارشد استان کمک به بخش خصوصی بوده گفت: برای رونق اقتصادی همه باید کمک کنند و مدیریت استان نقش تسهیلگری دارد و کننده کار باید بخش خصوصی باشد.

جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه و پیشرفت استان

رئیس اتاق بازرگانی استان بوشهر نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر از بخش خصوصی گفت: استان بوشهر دارای ظرفیت بسیار بالایی در اقتصاد و تجارت است و باید با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه و پیشرفت استان اهتمام ورزیم.

علی‌اکبر شریف‌پور بوشهری افزود: جلسات مشترک اتاق بازرگانی با مسئولان ارشد استان بوشهر گام مهمی در راستای تقویت بخش خصوصی است که با وقفه مواجه شده و انتظار داریم مجددا راه‌اندازی و فعال شود.

وی یادآور شد: از مسئولان استان انتظار داریم همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند و موانع موجود در راه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و اقتصادی را برطرف کنند تا انگیزه لازم در سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

در این نشست اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر نیز مسایل و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و استاندار نیز به این دغدغه‌ها پاسخ گفت.