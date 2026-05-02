به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در بازدید از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بوشهر، با تأکید بر نقش محوری این مرکز در رونق اقتصادی استان، گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌تواند انگیزه و اطمینان لازم را برای حضور مؤثر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه این مرکز حاصل همکاری مشترک دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی است، افزود: یکی از نکات مهم در فرآیند جذب سرمایه‌گذار، ایجاد حس اعتماد و همراهی است؛ به‌گونه‌ای که حتی حضور مستقیم مدیریت ارشد استان در جلسات با سرمایه‌گذاران، می‌تواند احساس اطمینان و امنیت بیشتری برای آنان ایجاد کند.

استاندار بوشهر در این بازدید، با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی خود، اظهار داشت: امروز علاوه بر نشست صبحگاهی با مدیران دستگاه‌های اجرایی، در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جلسه‌ای نیز با فعالان بخش خصوصی و ارکان اتاق بازرگانی برگزار شد که نشست بسیار خوب و سازنده‌ای بود و موضوعات مهم سرمایه‌گذاری استان در آن مورد بررسی قرار گرفت.

زارع با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری پیش از این نیز وجود داشته اما امروز با رویکردی جدید فعال می‌شود، خاطرنشان کرد: لازم است این مرکز با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، به‌صورت عملیاتی و پاسخگو در خدمت بخش خصوصی باشد.

وی گام مهم بعدی را جذب فعال سرمایه‌گذار دانست و تصریح کرد: نباید منتظر ماند تا سرمایه‌گذار مراجعه کند، بلکه باید با اطلاع‌رسانی هدفمند، شناسایی ظرفیت‌ها و معرفی دارایی‌های استان از جمله سرمایه‌های مقیم خارج از کشور، زمینه جذب سرمایه را فراهم کرد.

استاندار بوشهر همچنین بر ضرورت تهیه بسته‌های معرفی سرمایه‌گذاری به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی و استفاده از ابزارهای دیجیتال و رسانه‌ای برای معرفی فرصت‌ها تأکید کرد و افزود: این مرکز می‌تواند در مراحل اولیه، خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های مالی، بانکی، حقوقی، گمرکی و مالیاتی به سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

زارع در پایان با اشاره به تعیین نمایندگان مشخص از بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، گفت: این مرکز باید به‌عنوان بازوی تخصصی و حمایتی سرمایه‌گذاری استان عمل کند و با هماهنگی و هم‌افزایی، مسیر ورود سرمایه‌گذاران به اقتصاد بوشهر را هموار سازد.