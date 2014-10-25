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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷

توسط نشر آرما؛

کتاب "الاسلام" منتشر شد/ بازنویسی و گردآوری نشریه‌ الاسلام

کتاب "الاسلام" منتشر شد/ بازنویسی و گردآوری نشریه‌ الاسلام

کتاب "الاسلام" حاصل بازنویسی و گردآوری نشریه‌ الاسلام است که حدود ۱۱۰ سال پیش در شهر اصفهان منتشر می‌شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مبلغین مسیحی که از اروپا به هندوستان رفته، فارسی آموخته و کتب متعددی در رد اسلام چاپ کرده بودند، به اصفهان آمده و به مبارزه علمی با اسلام پرداختند. سردسته مبلغین مسیحی، شخصی موسوم به تیزدال بود. وی در محله جلفای اصفهان منزل گرفته بود و علمای اصفهان را به مناظره درباره دین مسیح و اسلام دعوت می نمود. کتابی را نیز در رد اسلام موسوم به ینابیع الاسلام منتشر ساخت.

آقانجفی اصفهانی و حاج آقانورالله، درصدد مبارزه و مباحثه با آنها برآمدند. از این رو با همکاری رکن الملک شیرازی، داعی الاسلام برای مباحثه با آنان تعیین گردید. هم زمان با انتخاب یک نفر برای مناظره و رد عقاید نصاری و مبلغین عیسوی، علمای اصفهان به رهبری آقانجفی و حاج آقا نورالله، به تشکیل انجمنی به نام انجمن صفاخانه در محله جلفا دست زدند.

به فاصله سه ماه از تأسیس صفاخانه اولین شماره ماهنامه «الاسلام » در رمضان ۱۳۲۰قمری سپتامبر ۱۹۰۳میلادی منتشر شد. این مجله، سخنگوی انجمن صفاخانه بود. شرح مناظرات میان علمای شیعه و مبلغین مسیحی در این مجله درج می شد. تأثیر این اقدام فرهنگی تا آنجا ادامه یافت که نسخه های این مجله در لندن و بعضی پایتخت های اروپایی و هم چنین مصر،هند،حجاز و عثمانی مورد استفاده وسیع متفکرین مسلمان در برخورد با آرای مسیحیت و سایر ادیان قرار می گرفت.

کتاب "الاسلام" حاصل بازنویسی و گردآوری نشریه‌ی الاسلام است که حدود ۱۱۰ سال پیش در شهر اصفهان منتشر می‌شده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن 32351709-031 تماس حاصل کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.nashrearma.com مراجعه کنند.

کد مطلب 2409094

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