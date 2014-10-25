تکرار انتظار در فرودگاه استراتژیک غرب کشور/ پروازهایی که مردم در آن تأخیر را به خاطر می سپارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه در مرکزیت غرب کشور یک نقش استراتژیک در حمل و نقل هوایی این منطقه را ایفا می کند.

فرودگاه کرمانشاه با پوشش حدود 100 پرواز داخلی و خارجی در هفته توسط 7 شرکت هواپیمایی بیشتر مواقع نیاز های هوایی استان های همجوار مثل لرستان، ایلام و کردستان را نیز بر طرف می کند.

این موضوع که پروازهای کرمانشاه از فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی همیشه به سرعت جابه جایی ها برای بیش از یک میلیون نفر کرمانشاهی کمک شایانی کرده است مورد اذعان همه شهروندان و کارشناسان حوزه حمل و نقل است. اما در ماه های اخیر تأخیرهای پرواز ها از کرمانشاه به مقصدهای مختلف و برعکس بسیار ملموس تر به چشم می آید.

این تأخیر ها در پریدن هواپیماهایی که از کرمانشاه بر می خیزند یا تیک آف های دیرهنگام هواپیماهایی که از تهران به مقصد کرمانشاه پرواز می کنند به تصریح بسیاری از مسافران نسبت به بسیاری از استانها بیشتر دیده می شود.

تأخیر بیش از دو ساعت تا ساعات پایانی بامداد

یکی از مسافرین پرواز شماره 288 هواپیمایی روز دوشنبه 28 مهر ماه "ایران ایر" از کرمانشاه به مقصد تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز دوشنبه قرار بود هواپیمای ما ساعت یازده و سی دقیقه شب پرواز کند که تأخیر طولانی این پرواز تا ساعات بامداد همه را کلافه کرد.

وی اظهار داشت: این پرواز حدود ساعت 2 و چند دقیقه بامداد از فرودگاه کرمانشاه برخواست که مسافران بعد از ساعت 3 بامداد در فرودگاه مهر آباد پیاده شدند. بسیاری از افراد که فردا را برای کارهای اداری در نظر داشتند قطعا نتوانستند صبح آن روز کاری از پیش ببرند این در حالی است که قبل از رفتن به فرودگاه اطلاعات پرواز از تأخیر خبر نمی داد.

این مسافر هواپیمای ایران ایر ادامه داد: تأخیر در پرواز ساعت یازده و نیم روز دوشنبه در حالی است که فرودگاه کرمانشاه تمام صبح روز بعد (سه شنبه) تا عصر هیچ پروازی به مقصد تهران نداشت. ضمن اینکه در هفته قبل از این پرواز هم تأخیر در بلند شدن هواپیما باعث نارضایتی مسافران شده بود.

پروازهای کرمانشاه بیشتر از بقیه مناطق کشور تأخیر دارد

به گزارش مهر، گرچه برخواستن دیرهنگام هواپیماها این روزها به یکی از پدیده های تکراری و روتین در فرودگاه های کشور تبدیل شده است اما تأخیر پروازهای کرمانشاه این احساس را به شهروندان کرمانشاهی داده است که نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر انتظار در فرودگاه ها را تجربه می کنند.

یکی از مسافرین پرواز شماره 622 هواپیمایی آسمان از تهران به مقصد کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: روز پنجشنبه راس ساعت 4 باید هواپیمای ما تهران را به مقصد کرمانشاه ترک می کرد که این موضوع با تأخیر 2 ساعته انجام شد.

وی گفت: در سالن انتظار ترمینال شماره 4 فرودگاه مهر آباد در آن ساعت پروازهای شیراز، رامسر، کیش، مشهد و... همگی در محدوده ساعت 3 تا 4، باند فرودگاه مهرآباد را به موقع ترک کردند اما پرواز کرمانشاه تنها موردی بود که طبق معمول با تأخیر مواجه شد.

تا اطلاع ثانوی باید منتظر ماند

یکی دیگر از مسافران این پرواز که خود را دانشجو معرفی کرد اظهار داشت: این موضوع حقیقتا برای مسافران ناراحت کننده است که گوینده اطلاعات پرواز تا به نام کرمانشاه می رسد باید تأخیر را اعلام کند و این موضوع کلافه کننده تر است که زمان تأخیر را دقیق اعلام نمی کنند.

وی افزود: گوینده اطلاع پرواز بدون اشاره به مدت زمان تأخیر اعلام کرد که این پرواز تا اطلاع ثانوی در تعلیق است.

این مسافر پرواز ساعت 4 روز پنجشنبه از مقصدتهران به کرمانشاه ادامه داد: از مسئولان گیت خروجی هم که سوال می کردیم می گفتند که پرواز رفت تا دو سه ساعت دیگر... شانس بیاورید که کنسل نشود.

به گزارش مهر، تماس های متعدد دیگری با خبرگزاری در خصوص این وقفه های پیاپی در پرواز های کرمانشاه گرفته شده است که همگی از تکرار این وضعیت گله مند بودند.

دشواری برقراری ارتباط با مدیر فرودگاه کرمانشاه

تلاش های خبرنگار مهر برای تماس با مدیر فرودگاه شهید اشرافی کرمانشاه هم بی نتیجه ماند و این یعنی مطابق معمول برقراری ارتباط با پیمان شرفایی مدیر این مجموعه دشوار است.

در روزهای گذشته هم که برخی از رسانه ها از کاهش پرواز های خارجی این فرودگاه خبر داده بودند، مدیر فرودگاه بین المللی کرمانشاه ترجیح داد از طریق پورتال فرودگاه های کشور پاسخ دهد و این موضوع را رد کند.

تعداد پروازهای خارجی کم نشده است

پیمان شرفایی مدیرکل فرودگاه کرمانشاه در گفتگویی در پاسخ به درج خبری از سوی رسانه‌ها مبنی بر کاهش پروازهای خارجی از فرودگاه کرمانشاه در سال جاری گفت: به هیچ عنوان با کاهش پرواز طی این مدت مواجه نبودیم چرا که در حال حاضر شرکت هواپیمایی ترکیش ایر 4 پرواز در هفته را به مقصد استانبول انجام می دهد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر برای عتبات پروازی نداریم چراکه با توجه به نزدیکی به عراق، تقاضا برای حمل و نقل جاده‌یی بسیار است و دیگر تقاضایی برای سفر با حمل و نقل هوایی آنطور که باید وجود ندارد.

شرفایی با اشاره به اینکه مذاکرات زیادی با شرکت‌های هاپیمایی به منظور افزایش و یا برقراری پرواز جدید به مقاصد دیگر انجام شده است، گفت: درصدد هستیم با برقراری پروازهای جدید و یا افزایش آنها به مسیرهای داخلی و خارجی افزایش مسافر و پرواز را همزمان رقم بزنیم.

وی گفت: فرودگاه کرمانشاه یکی از 10 فرودگاه برتر در کشور با توجه به وجود زیرساخت های مناسب از پتانسیل پروازی بالایی برخوردار است.

مدیر فرودگاه کرمانشاه اعلام کرد: استان کرمانشاه به دلیل جاذبه‌های گردشگری فراوان و توریست پذیری، مسافران زیادی از نقاط مختلف کشور به این استان می آیند لذا درصدد هستیم با پیگیری‌های جدی از یک شرکت هواپیمایی ثابت در فرودگاه برای جابجایی مسافر استفاده کنیم که موافقت‌های اولیه مربوط به آن اخذ شده است.

شرفایی با اشاره به اینکه این فرودگاه در حال حاضر به مقاصدی چون تهران، مشهد، عسلویه، کیش و مسیرهای دیگر پرواز دارد، گفت: به طور متوسط شرکت های هواپیمایی چون ماهان، آسمان، ایران ایر، کیش ایر، اترک و ترکیش ایر هفته یی 100 پرواز این فرودگاه را پوشش می دهند.

وی اظهار داشت: فرودگاه کرمانشاه در 6 ماهه اول امسال با 2 هزار و 344 پرواز داخلی و خارجی رشد 16 درصدی و در بخش مسافر با جابجایی 242 هزار و 884 مسافر داخلی و خارجی 13 درصد رشد و در بخش بار 14 درصد رشد داشته است.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: این فرودگاه غیر از اعزام و پذیرش زائران استان، جابجایی زائران استان‌های ایلام و کردستان را نیز برای حج تمتع و عمره بر عهده دارد.

عملکرد مدیریت فرودگاه کرمانشاه راضی کننده نیست

مدیر فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی در حالی کاهش پرواز های کرمانشاه را رد می کند که نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از گرفتن پرواز حجاج استان کردستان از کرمانشاه و اعتراض نمایندگان استان خبر داد.

سید سعید حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد مدیریت فرودگاه کرمانشاه رضایت بخش نیست و مشکلات متعددی در خصوص ارائه خدمات بهداشتی و مدیریت پروازها همواره به ما گزارش می شود.

وی افزود: در روز های گذشته پرواز حجاج کردستان از طریق کرمانشاه گرفته شد و زمزمه هایی هم مبنی برگرفتن پرواز های دیگری بود که با پیگیری هایی که انجام دادیم مانع این موضوع شدیم. پرواز های استانبول هم پیشتر با مشکلاتی مواجه شد.

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت همچنین ادامه داد: این مشکلات را با استاندار کرمانشاه در میان خواهم گذاشت تا برای رفع آنها چاره اندیشی کند گرچه در بدو آغاز مسئولیت آقای رضایی بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه مشکلاتی را در خصوص فرودگاه به ایشان اطلاع دادم که با پیگری باعث رفع آنها شدند.

تذکر به وزیر راه و شهرسازی در هفته جاری

حیدری طیب با اشاره به اینکه احتمال تحمیل شدن مشکلات برخی استان ها به کرمانشاه در خصوص تأخیر ها را با جدیت پیگیری می کنم، گفت: روز یک شنبه در این خصوص به وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس تذکر خواهم داد تا موضوع پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه کرمانشاه با توجه به شرایط ارتباطی با مرکز کشور و استان های مسافر پذیر مثل مشهد و کیش و همچنین دارا بودن پرواز های خارجی مثل عراق، عربستان و ترکیه با طیف گسترده ای از مسافرین مواجه است که باید در راستای مدیریت پروازها و جلوگیری از بروز نارضایتی به شیوه دقیق تری مدیریت شود.