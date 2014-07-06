رشد 19 درصدی جابجایی مسافر در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرودگاه کرمانشاه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرودگاه شهید اشرافی اصفهانی در سالهای اخیر روند رو به رشد بسیار خوبی را دنبال کرده است.

پیمان شرفایی به ارقام و آمار جابجایی مسافر در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول سالجاری این فرودگاه بیش از 119 هزار و 860 مسافر داخلی و خارجی را جابجا کرده است.

وی تاکید کرد: این مقدار جابجایی مسافر در استان کرمانشاه نسبت به دور مشابه سال گذشته از رشد 19 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: در این مدت از سالجاری شاهد رشد 18 درصدی پروازها در فرودگاه کرمانشاه بوده ایم.

شرفایی با اشاره به اینکه در بحث تعداد پروازها، این فرودگاه در سه ماهه نخست سالجاری از رشد 18 درصدی برخوردار بوده است، افزود: همچنین در این مدت بیش از 889 تن انواع بارمسافر در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی جابجا شده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار است.

وی عنوان داشت: در حال حاضر پروازهای فرودگاه کرمانشاه در بخش داخلی به تهران، کیش، مشهد، شیراز و عسلویه ختم می شود.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه پروازهای خارجی این فرودگاه را به جده عربستان و استانبول ترکیه عنوان کرد و گفت: این فرودگاه در صورت توسعه و داشتن بسترهای مناسبت می تواند زمینه پرواز به دیگر استانهای کشور را داشته باشد.