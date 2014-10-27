کارنامه نیلی در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد/ نمایندگان رضایت نداشتند

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: محمود نیلی در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شد و به سئوالات نمایندگان درباره سوابق کاری، شخصی، همچنین سیاسی و عملکرد مدیریتی خود پاسخ داد.

وی ادامه داد: با این حال نظر عمومی کمیسیون درباره نیلی این بود که وی نتوانست نظر نمایندگان حاضر در جلسه را به طور کامل جلب کند.

به گفته جعفری، سایر نمایندگان مجلس هم نگاه خاصی به جمع بندی کمیسیون آموزش درباره گزینه پیشنهادی وزارت علوم دارند.

نیلی در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به گفته یکی از اعضا اعلام کرده بود از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد.

این درحالی است که یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون با نیلی احمد آبادی گفت: روز گذشته دکتر نیلی احمد آبادی در کمیسیون حاضر شد و برنامه های خود را در وزارت علوم که منتشر نیز شده است اعلام کرد.

وی افزود: برنامه هایی که ارایه شد فرقی با برنامه هایی که دکتر میلی منفرد و دکتر فرجی دانا ارایه کرده بودند نداشت.

این نماینده عضو کمیسیون آموزش درمورد موضع دکتر نیلی احمد آبادی درباره فتنه گفت: با وجود اینکه اعلام شده بود وی در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت عنوان کرده است از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد در دیدار با نمایندگان کمیسیون آموزش درخصوص موضع خود در قبال فتنه سکوت کرد و صحبتی در این زمینه نکرد.

به گزارش مهر، دکتر محمود نیلی احمد آبادی روز گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار داشته و برنامه های خود را تشریح کرد.