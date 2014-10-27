به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی کتاب «آشپزی کُره ای با چاشنی شعر» عصر یکشنبه چهارم آبان با حضور سفیر جمهوری کره، استادان و دانشجویان زبان کُره ای در برج میلاد برگزار شد.

سونگ وونگ یئوب، سفیر جمهوری کره در ابتدا از پونه ندائی، سفیر حسن نیت جمهوری کره در ایران و دکتر رضا سیدان، قائم مقام انجمن دوستی ایران و کُره به خاطر همکاری در برگزاری هفته فرهنگی کره در ایران تشکر کرد و گفت: این پاییز زیبا در تهران زیبا با وجود شما دوستان عزیز بسیار لذت بخش تر است.

وی همچنین با تشکر از دکتر چوی این هوا که کتاب «آشپزی کره ای با چاشنی شعر» را با سختی زیاد به زبان فارسی ترجمه کرده است، افزود: شاید این اولین باری باشد که یک کتاب شعر کُره ای توسط یک مترجم حرفه ای به زبان فارسی بازگردان شده است.

سفیر کره در ایران خطاب به دانش آموزان مدرسه سجونگ که در این مراسم حضور داشتند گفت: امیدوارم شما هم بعدها کتابهای شعر کره ای دیگری را به زبان فارسی ترجمه کنید.

سونگ وونگ یئوب عنوان کرد: ایران مهد شعر و ادب و یکی از پایگاههای بزرگ سینما در دنیاست. به همین دلیل امیدوارم شاعران ایرانی و فیلمهای فارسی زیادی در کره شناخته شوند.

وی با اشاره به هفته فرهنگی کره جنوبی که با مضمون غذای کره ای در حال برگزاری است گفت: به این دلیل که سریال یانگوم با درونمایه غذای سنتی کره در ایران پخش شد باعث شد که دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند. من هم امیدوارم از طریق غذا درک متقابل مردمان دو کشور ایران و کره جنوبی نسبت به یکدیگر افزایش یابد.

سپس پونه ندائی، سفیر حسن نیت جمهوری کره در ایران درباره ارتباطات فرهنگی بین ایران و کره سخن گفت: بیش از هزار سال می گذرد از زمانی که جاده ابریشم نخستین عامل برقراری ارتباط بین دو سرزمین باستانی ایران و کره بود. بازرگانان بین دو سرزمین، عامل انتقال اشیای هنری بوده اند. اکنون آبگینه های ایرانی در موزه ملی سئول موجود است.

وی افزود: بیش از نیم قرن از پیوند دیپلماتیک بین دو این کشور می گذرد. پس از رشد جهانی اقتصاد کره، ایران تبدیل به یکی از بزرگترین خریداران کالای کره ای شد. و تا چندی پیش ما نام کره را با ال جی و سامسونگ و هیوندای می شناختیم اما پیشینه پیوندهای فرهنگی بین ایران و کره شاید تنها حدود ده سال قدمت جدی داشته باشد.

مدیر نشر امرود یادآور شد: همزمان با رشد فزاینده موج کره ای در صنعت سینما، انیمیشن و موسیقی پاپ، مخاطبان ایرانی هم جزو بینندگان و شنوندگان مشتاق هنر و فرهنگ کره قرار گرفتند. در این بین حرکت های فردی راه را برای برقراری گفتمان فرهنگی بین دو کشور گشود. برخی استادان و مترجمان کره ای، ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را به زبان کره ای ترجمه و در کره منتشر کردند مثل حافظ، خیام، فروغ و هدایت که توسط پروفسور شین گیو ساب ترجمه شدند. با این حال جای خالی ادبیات معاصر ایران همچنان در کتابفروشی های کره ای خالی است.

ندایی گفت: از آنجا که ادبیات کره هم در ایران ناشناخته بود، نشر امرود این افتخار را داشت که داوطلبانه آثاری از ادبیات و فرهنگ کره را به زبان فارسی منتشر کند. تاکنون 13 کتاب کره ای در این نشر منتشر شده است.

سفیر حسن نیت کره با اشاره به هفته فرهنگی کره در ایران با موضوع غذاهای این کشور، یادآور شد: احترام به خانواده و گردهمایی دوستان به بهانه غذا خوردن در هر دو فرهنگ یکی است. همانگونه که در فرهنگ ایرانی، مهمان حبیب خداست و صاحبخانه بهترین غذای خود را برای مهمان سرو می کند در فرهنگ کره ای هم چنین آدابی وجود دارد. همچنین سنت زیبایی در کره وجود دارد و آن این که میوه تازه و چای جینسنگ برای یکدیگر به هدیه میبرند . یعنی هدیه دهنده به فکر سلامتی هدیه گیرنده است و این یکی از عالی ترین ارج گذاری ها به روابط انسانی در کره به شمار می رود.

وی در پایان خبر انتشار کتاب دیگری را با عنوان «آداب کُره ای چای» با ترجمه خودش را اعلام کرد و گفت: در این کتاب نه تنها با تاریخ چای و چگونگی چای نوشی در سرزمینهای شرقی آشنا می شوید بلکه درباره فرهنگ چای نوشی به مثابه طریقتی انسانی برای پالایش ذهن مطالبی خواهید خواند.

پس از این سخنرانی کتاب «آشپزی کره ای با چاشنی شعر» رسماً توسط سفیر کره، مترجم و ناشر رونمایی شد و سپس دکتر چوی این هوا مترجم کتاب گفت: شعرهای کتاب «آشپزی کره ای با چاشنی شعر» را مستقیما از کره ای ترجمه کرده ام. این شعرها حال و هوای غذاهای کره ای را به شما نشان می دهند.

وی اضافه کرد: ایرانی ها ضرب المثلی دارند که می گویند شنیدن کی بود مانند دیدن. حالا من می گویم شنیدن کی بود مانند خوردن!

چوی این هوا افزود: امیدوارم خواننده ایرانی حس غذای کره ای را از لابلای این شعرها درک کند. اگرچه تفاوتهای فرهنگی بین ایران و کره وجود دارد اما من تلاش کردم شعرها را به گونه ای ترجمه کنم که مخاطب فرای زبان با آن احساس نزدیکی و راحتی کند.

در پایان این مراسم رونمایی تعدادی از زبان آموزان مدرسه کره ای سجونگ شعرهایی با مضمون غذا را به زبان کره ای و با ترجمه فارسی برای حاضران قرائت کردند.