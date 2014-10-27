تفاهم نامه خراسان جنوبی با افغانستان به تصویب وزارت امورخارجه نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی یکشنبه شب در نشست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعضای اتاق بازرگانی خراسان جنوبی اظهارکرد: اقتصاد مقاومتی به تعبیر مقام معظم رهبری برآمده از فرهنگ جهادی است که فرصت مناسبی برای مدیریت جهادی و نقش آفرینی مردم است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از زمان‌های گذشته در تاریخ ایران و اسلام محدودیت‌ها، تحریم‌ها و فشارهای زیادی بوده است،افزود: با برنامه ریزهای درست این تهدید ها به فرصت تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه مرزنشینان خراسان جنوبی با تمام قوانین و مقررات صادراتی کشور آشنا هستند، گفت: اما در حال حاضر در زمینه صادرات در بازارچه های مرزی با مشکلاتی مواجه هستیم.

رضایی با بیان اینکه تجربه ها در مدل اقتصاد مقاومتی خود را نشان می دهد، بیان کرد: این تجربیات نقشه راه برای برنامه های عملی است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: اگر در زمینه های اقتصادی به علم مسلط باشیم به شکوفایی اقتصادی شفاف خواهیم رسید.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های زیادی رخ داده است که باید با آن مدل ساخت و آن مدل چیزی جز اقتصاد مقاومتی نیست.

معاون اشتغال و برنامه‌ریزی استاندار خراسان جنوبی افزود: با اقتصاد مقاومتی امید است بسیاری از ضرورت‌ها از جمله رکود، تورم، بیکاری، کمبود سرمایه، بخش خصوصی و از این قبیل رفع شوند.

وی با اشاره به اینکه باید در بخش کشاورزی نرخ بهره وری را بالا ببریم تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف هزینه هایی که در بخش کشاورزی صرف می شود باید هدفمند باشد.

رضایی با بیان اینکه هم اکنون دغدغه اصلی ما در استان حفظ وضعیت موجود صنعت و کشاورزی است، عنوان کرد: خدمات نیز از اولویت های اصلی ما است.

وی افزود: در خراسان جنوبی 17 هزار بیکار وجود دارد که باید دولت برای این افراد چاره ای بیندیشد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فراوری محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از جمله زعفران در دستور کار ما قرار دارد، گفت: فعالیت در بازار افغانستان نیازمند ریسک است.

وی در پایان یادآورشد: در زمینه رونق صادرات تفاهم نامه هایی با کشور افغانستان امضاء شده است که هنوز به تصویب وزارت امور خارجه نرسیده است.