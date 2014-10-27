سهم 32 میلیارد دلاری خراسان جنوبی در زمینه صادرات غیر نفتی در پنج سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌ابراهیم مداحی یکشنبه‌شب در نشست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعضای اتاق بازرگانی خراسان جنوبی، کرد: شأن مجمع تشخیص مصلح نظام سیاست‌گذاری در جامعه است که علاوه براین از طرف مقام معظم رهبری مامور نظارت بر سیاست‎‌های اقتصاد مقاومتی در استان ها شده ایم.

رئیس کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد ما هم در تئوریک و هم ساختار مشکل دارد، افزود: هدف از حضور ما در استان ها بررسی مشکلات سرمایه گذاران و ارائه و دریافت پیشنهاد برای رونق مجدد صنعت است که اگر مشکلات ناشی از قوانین باشد این مشکلات به مجلس ارسال شود.

وی ضمن تسلیت شهادت ابا عبدالله الحسین و یاران باوفای ایشان گفت: اقتصاد مقاومتی شرط بقا و ستون فقرات جامعه است که باعث سرپا نگه داشتن جامعه در زمینه های اقتصادی می شود.

مداحی عنوان کرد:طی پنج سال گذشته 660 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم و اگر به دنبال اقتصاد خود کفاء هستیم باید 200 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در پنج سال آینده داشته باشیم که از این میزان سهم خراسان جنوبی 32 میلیارد دلار است.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ما اعتماد به نفس خودشان را از دست داده اند، اظهارکرد: تولیدات ما به خواب زمستانی رفته اند که نیازمند توجه ویژه دولت است.

رئیس کمیسیون چشم‌انداز وامور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: برای خروج از رکود باید بخش تولید حمایت جدی شوند.