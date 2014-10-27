پیروزی احزاب غربگرا در انتخابات اوکراین / آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس آرای شمارش شده در انتخابات پارلمانی دیروز یکشنبه اوکراین ، احزاب طرفدار غرب به پیروزی دست یافته‌اند.

"پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین، از اینکه مردم به احزاب هوادار پیوستن به اروپا رای داده‌اند قدردانی کرد.

بنابر نتایج اولیه، ائتلاف سیاسی پوروشنکو در این انتخابات بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده و پس از آن، با فاصله ای نزدیک، جبهه مردمی "آرسنی یاتسنیوک" نخست وزیر اوکراین، قرار دارد.

بر همین اساس دو طرف قرار است گفتگوها در مورد ائتلاف و تشکیل کابینه ائتلافی را از امروز دوشنبه آغاز کنند.

پوروشنکو در نطقی تلویزیونی گفت امیدوار است اکثریتی مطلق در پارلمان شکل بگیرد تا از این طریق راه برای انجام تغییرات بنیادی در قانون اساسی باز شود.