به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود اسدی امروز در نشست خبری با بیان اینکه کشاورزان کشور امروزه در شرایط مناسبی به سر نمی برد، اظهار داشت: مهمترین تهدیدی که در این زمینه وجود دارد، بحران آب است. بخشی از این بحران به دلیل مسائل جوی و طبیعی و بخشی دیگر به دلیل تصمیم‌گیری‌های اشتباه و مصوبات مجلس در دوره‌های قبل و همچنین ضعف وزارت نیرو در زمینه نظارت بر استفاده از آب‌ها است.

اسدی با اشاره به اینکه در سال 83 یک خشکسالی و سرمازدگی بزرگ در کشور اتفاق افتاد، افزود: در این دوره مجلس برای مقابله با این خشکسالی و سرمازدگی طرحی را تحت عنوان (عدم دریافت آب بها از کشاورزان) را برای حمایت از تولیدکنندگان آسیب دیده تصویب کرد ولی تصویب این قانون بزرگترین ضرر را به کشاورزان وارد کرد.

وی با بیان اینکه با تصویب طرح مذکور معادل 70 درصد ثروت آب کشور رایگان شد، گفت: یعنی ارزش مادی این ثروت صفر شد و ما سالیانه 70درصد از منابع آب زیرزمینی مان را برداشت کردیم. شاید کشاورزان آینده این مشکل را نمی‌دیدند اما مجلسی‌ها و دولتی‌ها باید آن را پیش بینی می‌کردند.

رئیس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی کشور با بیان اینکه 5 سال پس از تصویب قانون معافیت چاه‌های کشاورزی 57 نماینده در مجلس طرح دیگری را تحت عنوان "تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه" عنوان کردند.

اسدی، وجود 110 هزار چاه غیرمجاز در آن زمان در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: افرادی بدون توجه به وضعیت بحرانی سفره های زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه چاه زدند و با تصویب این قانون به آنها پروانه نیز داده شد که رئیس جمهور قبلی، این قانون را که ضدمنافع ملی بود، ابلاغ نکرد.

وی با بیان اینکه امروزه 90 هزار هکتار از باغ‌های پسته توسط کشاورزان ریشه بر می‌شود تا بقیه نجات پیدا کنند، تصریح کرد: به جز مجلس و قانون، کسی نمی تواند دردی را که ما به آن دچار شدیم، درمان کند. مشکل ما این است که در چند دهه گذشته نتوانستیم کشاورزانمان را ثروتمند کنیم، چراکه اگر آنها ثروتمند بودند، منبع درآمدی برای خود فراهم می‌کردند.

اسدی با اشاره به اینکه خیل عظیم کشاورزان کشور با مشکل کمبود آب مواجه هستند و در بسیاری از نقاط ایران اراضی کشاورزی در حال نشست است، اظهار داشت: اگر سریعا برای حل این مشکل اقدام نکنیم و دولت با تصویب قوانین محکم برای حمایت از کشاورزان کاری نکند، کشاورزان به کلانشهرها مهاجرت می‌کنند و کشور ما با بحران مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به ضعف وزارت نیرو در فرهنگ سازی برای مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی، گفت: وزارت نیرو به جای اینکه به کشاورزان اعلام کند این آب برای شماست و ما امانتدار آن هستیم، طرحی مانند طرح داناب (طرحی که دانش آموزان مقطع راهنمایی در چارچوب یک شبکه هرمی آموزش می بینند که چطور از آب نگهداری و در مصرف آن صرفه جویی کنند) را مطرح می کند، کسی که این طرح را نوشته وظیفه اصلی اش را رها کرده و به حاشیه ها چسبیده است.

اسدی ادامه داد: البته فرهنگ سازی برای طبقه دانش آموزان ضروری است اما زمانی که بیش از 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، چرا برای فرهنگ سازی در این حوزه کاری انجام نمی شود.

رئیس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه در هیچ جای ایران حوزه آبریزی که بتوانیم آب آن را به جز در شرب انتقال دهیم نداریم، گفت: در انتقال آب شرب نه تنها به یک استان بلکه به همه نقاط کشور متعهدیم اما این کار شرایط خاصی دارد از جمله اینکه باید صرفه اقتصادی را در این زمینه مدنظر قرار داد ضمن اینکه با توجه به اینکه در کل کشور آب قابل انتقالی وجود ندارد و بررسی هایی که انجام شده نشان داده مسائلی از جمله انتقال آب از تاجیکستان امکانپذیر نیست و در حد حرف است بنابراین ما هستیم و همین میزان آبی که وجود دارد و باید با آن سر کنیم.

اسدی با اشاره به اینکه علاوه بر همه این مسائل باید به فکر تامین آب شرب جمعیتی که قرار است اضافه شوند نیز باشیم اظهار داشت: کشاورزان 3 استان اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بسیار مشکل دارند و وضعیت آنها از سایر کشاورزان بحرانی تر است، به عنوان مثال در استان اصفهان قصد دارند آبی را که متعلق به کشاورزان است در صنایع آهن و ذوب آهن استفاده کنند و این صنایع را توسعه دهند برای چه در وسط یک شهر کویری باید صنعت آهن و ذوب آهن ایجاد کرد؟

وی ادامه داد: علاوه بر این، از آب کشاورزان کوهستان‌های استان اصفهان جنگل‌کاری شده است و در تمامی این موارد بنده به عنوان نماینده کشاورزان موظف هستم نگران آنها باشم.

اسدی، آبرسانی با تانکر در بیش از 70 درصد از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین ما در استان خوزستان با مشکلات زیادی مواجه هستیم، نخلستان‌های آبادان و خرمشهر در دو سال آینده به دلیل شوری آب و نبود آب شیرین برای همیشه خشک خواهند شد، تالاب‌های بین المللی استان در حال از بین رفتن است.

وی با اشاره به راه حل‌های رفع این مشکلات، افزود: اولین گام تعامل این است که وزارت نیرو از رویه غلط خود خارج شود و به سمت فرهنگسازی گسترده پیش رود. متاسفانه کشاورزان ایرانی فکر می‌کنند آب متعلق به دولت است و هرچه بیشتر از آن مصرف کنند و پول کمتری بپردازند، برنده هستند در حالی که آب برای کشاورزان است و دولت امانتدار و میرآب است. وزارت نیرو باید بر روی این بخش کار کند.

اسدی، رسالت عمده مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی را بیان مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و پیگیری آنها عنوان کرد و افزود: آموزش کشاورزان، فرهنگسازی برای آنها، دفاع از حقوق آنان و تهیه طرح‌ها، قوانین مورد نیاز و ارائه آنها به نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون از جمله وظایف ما است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران برای حل بحران آب باید به سمت بحث آب مجازی و عدم کشت و واردات محصولاتی که آب بر هستند، حرکت کنیم، گفت: در اینکه بحران آب داریم شکی نیست. این بحث تنها مربوط به محصولات آب بر مانند سیب زمینی نیست و همه محصولات کشاورزی را شامل می شود. اگر ما واقعا به دلیل کمبود آب نمی‌توانیم کشتی را انجام دهیم، باید عدم نفع آن را به کشاورزان بپردازیم، علاوه بر این باید به سمت تکنولوژی های مدرن در استفاده از آب، کشت‌های گلخانه ای و کشت‌هایی که مصرف آب در آنها پایین است، حرکت کنیم که این موضوع سرمایه گذاری های عظیم دولت را می طلبد.