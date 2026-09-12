به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر دستجردی، با اشاره به آغاز پویش ملی «همه حاضر» اظهار داشت: این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند، کودکان بازمانده از تحصیل و فراهم کردن زمینه حضور آنان در سال تحصیلی جدید برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه برای تهیه این تعداد بسته به بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم افزود: در استان کرمان نیز با همکاری مؤسسات خیریه، خیران و نیکوکاران، برنامهریزی برای تأمین و توزیع لوازمالتحریر مورد نیاز ۸۱۲۰ دانشآموز تحت حمایت بهزیستی انجام شده است
معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمان با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین و مردم در تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان، از مردم نیکوکار استان کرمان خواست با پیوستن به پویش «همه حاضر»، در تأمین لوازمالتحریر و حمایت از آینده تحصیلی دانشآموزان نیازمند مشارکت کنند.
دستجردی، خاطرنشان کرد: نیکوکاران میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره حساب مشارکت های مردمی استان کرمان۴۱۵۹۰۳۴۵۴۱۶۳۰۴۹۷ ، شماره شبا ۳۸۰۱۰۰۰۰۴۱۵۹۰۳۴۵۴۱۶۳۰۴۹۷ir، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۹۴۶۰۸۶ نزد بانک مرکزی، درگاه مشارکتهای مردمی: Mosharekat.behzisti.ir و نیز کد ستاره شصت وشش پنجاه و پنج ستاره صد و چهل وچهار هزار مربع کمک کنند.
وی اذعان داشت: همچنین ادارات بهزیستی شهرستانهای استان کرمان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی خیران برای تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند هستند.
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