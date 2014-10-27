به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی کتاب «آشپزی کُرهای با چاشنی شعر» عصر دیروز یکشنبه 4 آبان با حضور سفیر جمهوری کره و استادان و دانشجویان زبان کُرهای در مجموعه برج میلاد برگزار شد.
سونگ وونگ یئوب سفیر جمهوری کره در ابتدا از پونه ندائی، سفیر حسن نیت جمهوری کره در ایران و دکتر رضا سیدان قائم مقام انجمن دوستی ایران و کُره به خاطر همکاری در برگزاری هفته فرهنگی کره در ایران تشکر کرد و گفت: این پاییز زیبا در تهران زیبا با وجود شما دوستان عزیز بسیار لذت بخشتر است.
وی همچنین با تشکر از دکتر چوی این هوا که کتاب «آشپزی کره ای با چاشنی شعر» را با سختی زیاد به زبان فارسی ترجمه کرده است، افزود: شاید این اولین باری باشد که یک کتاب شعر کُرهای توسط یک مترجم حرفهای به زبان فارسی بازگردان شده است.
سفیر کره در ایران خطاب به دانش آموزان مدرسه سجونگ که در این مراسم حضور داشتند، گفت: امیدوارم شما هم بعدها کتابهای شعر کرهای دیگری را به زبان فارسی ترجمه کنید.
سونگ وونگ یئوب عنوان کرد: ایران مهد شعر و ادب و یکی از پایگاههای بزرگ سینما در دنیاست. به همین دلیل امیدوارم شاعران ایرانی و فیلمهای فارسی زیادی در کره شناخته شوند. وی با اشاره به هفته فرهنگی کره جنوبی که با مضمون غذای کرهای در حال برگزاری است، گفت: به این دلیل که سریال یانگوم با درونمایه غذای سنتی کره در ایران پخش شد باعث شد که دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند. من هم امیدوارم از طریق غذا درک متقابل مردمان دو کشور ایران و کره جنوبی نسبت به یکدیگر افزایش یابد.
سپس پونه ندائی سفیر حسن نیت جمهوری کره در ایران درباره ارتباطات فرهنگی بین ایران و کره گفت: بیش از هزار سال میگذرد از زمانی که جاده ابریشم نخستین عامل برقراری ارتباط بین دو سرزمین باستانی ایران و کره بود. بازرگانان بین دو سرزمین، عامل انتقال اشیای هنری بودهاند. اکنون آبگینههای ایرانی در موزه ملی سئول موجود است.
وی افزود: بیش از نیم قرن از پیوند دیپلماتیک بین دو این کشور میگذرد. پس از رشد جهانی اقتصاد کره، ایران تبدیل به یکی از بزرگترین خریداران کالای کرهای شد و تا چندی پیش ما نام کره را با ال جی و سامسونگ و هیوندای میشناختیم اما پیشینه پیوندهای فرهنگی بین ایران و کره شاید تنها حدود 10 سال قدمت جدی داشته باشد.
مدیر نشر امرود گفت: همزمان با رشد فزاینده موج کرهای در صنعت سینما، انیمیشن و موسیقی پاپ، مخاطبان ایرانی هم جزو بینندگان و شنوندگان مشتاق هنر و فرهنگ کره قرار گرفتند. در این بین حرکتهای فردی راه را برای برقراری گفتمان فرهنگی بین دو کشور گشود. برخی استادان و مترجمان کرهای، ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را به زبان کرهای ترجمه و در کره منتشر کردند مثل حافظ، خیام، فروغ و هدایت که توسط پروفسور شین گیو ساب ترجمه شدند. با این حال جای خالی ادبیات معاصر ایران همچنان در کتابفروشیهای کرهای خالی است.
ندایی گفت: از آنجا که ادبیات کره هم در ایران ناشناخته بود، نشر امرود این افتخار را داشت که داوطلبانه آثاری از ادبیات و فرهنگ کره را به زبان فارسی منتشر کند. تاکنون 13 کتاب کرهای در این نشر منتشر شده است.
سفیر حسن نیت کره با اشاره به هفته فرهنگی کره در ایران با موضوع غذاهای این کشور، یادآور شد: احترام به خانواده و گردهمایی دوستان به بهانه غذا خوردن در هر دو فرهنگ یکی است. همانگونه که در فرهنگ ایرانی، مهمان حبیب خداست و صاحبخانه بهترین غذای خود را برای مهمان سرو میکند در فرهنگ کرهای هم چنین آدابی وجود دارد.
همچنین سنت زیبایی در کره وجود دارد و آن این که میوه تازه و چای جینسنگ برای یکدیگر به هدیه میبرند. یعنی هدیهدهنده به فکر سلامتی هدیه گیرنده است و این یکی از عالیترین ارج گذاریها به روابط انسانی در کره به شمار میرود.
وی در پایان خبر انتشار کتاب دیگری را با عنوان «آداب کُرهای چای» با ترجمه خودش را اعلام کرد و گفت: در این کتاب نه تنها با تاریخ چای و چگونگی چای نوشی در سرزمینهای شرقی آشنا میشوید بلکه درباره فرهنگ چای نوشی به مثابه طریقتی انسانی برای پالایش ذهن مطالبی خواهید خواند.
پس از این سخنرانی کتاب «آشپزی کرهای با چاشنی شعر» توسط سفیر کره، مترجم و ناشر رونمایی شد.
سپس دکتر چوی این هوا مترجم کتاب گفت: شعرهای کتاب «آشپزی کره ای با چاشنی شعر» را مستقیما از کرهای ترجمه کردهام. این شعرها حال و هوای غذاهای کرهای را به شما نشان میدهند.
وی اضافه کرد: ایرانیها ضربالمثلی دارند که میگوید «شنیدن کی بود مانند دیدن». حالا من میگویم «شنیدن کی بود مانند خوردن!»
چوی این هوا افزود: امیدوارم خواننده ایرانی حس غذای کره ای را از لابلای این شعرها درک کند. اگرچه تفاوتهای فرهنگی بین ایران و کره وجود دارد اما من تلاش کردم شعرها را به گونه ای ترجمه کنم که مخاطب فرای زبان با آن احساس نزدیکی و راحتی کند.
در پایان این مراسم رونمایی تعدادی از زبان آموزان مدرسه کرهای سجونگ شعرهایی با مضمون غذا را به زبان کره ای و با ترجمه فارسی برای حاضران قرائت کردند.