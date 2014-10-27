محسن هجری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار رمان تازه‌ای از خود با موضوع زندگی شیخ شهاب‌الدین سهروردی خبر داد و گفت: این رمان که با عنوان «اقلیم هشتم» نوشته شده است به بازخوانی زندگی شیخ شهاب‌الدین سهروردی برای نوجوانان می‌پردازد و در قالب طرح رمان نوجوانان امروز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود.

وی افزود: زندگی سهروردی از این جهت برای من جالب بود که این فیلسوف بزرگ از دوران نوجوانی به مرحله‌‌ای از کمال رسیده و بسیار خردورز بوده، به‌گونه‌ای که در 16 سالگی، دروس مقدماتی را به پایان رسانده. من فکر کردم این موضوع می‌تواند برای نوجوانان جالب باشد.

به گفته نویسنده«اقلیم هشتم»، این رمان در بخش‌هایی از خود به شرح بیانات جسورانه سهروردی توجه نشان داده؛ بیاناتی که در یکی از آنها اعلام کرده تنها ارسطو نیست که حرف آخر را در فلسفه زده است؛ ما هم حرف برای گفتن داریم که البته این بیانات باعث واکنش‌هایی در میان فلاسفه و دانشمندان زمانش شد و تبعاتی هم برای او داشت.

هجری در داستان «اقلیم هشتم» تمام دوران زندگی 38 ساله سهروردی را در قالب یک رمان به زبان سوم شخص روایت می‌کند و سعی دارد نحوه شکل گیری آراء و افکار منحصر به فرد او در زمینه فلسفه را برای مخاطب نوجوان روایت کند.

قرار بود رمان«اقلیم هشتم» در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی ارائه شود. اما پش از دو سال که از تالیف آن می‌گذرد، سرانجام به مرحله صفحه‌آرایی رسیده به زودی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود.

هجری پیش از این نیز رمان «چشم عقاب» را با موضوع حمله مغول‌ها به ایران و فتح قلعه الموت در قالب طرح رمان نوجوان امروز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده و «اقلیم هشتم»، دومین رمان او در قالب این طرح است.