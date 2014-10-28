وحشت را با 10 فیلم ترسناک تجربه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که با نزدیک شدن به شب هالووین فصل فیلم‌های ترسناک در سینمای جهان فرا می‌رسد و به همین منظور با نزدیک شدن به شب هالووین که روز 31 ماه اکتبر (9 آبان‌ماه) است، 10 فیلم ترسناک برای تماشای علاقه‌مندان به سینمای وحشت انتخاب و پیشنهاد می‌شود که این آثار می‌توانند شما را به وحشت بیاندازند.



چراغ‌های اتاق خود را خاموش، در اتاق را قفل کنید و به جشن روح (هالووین) بروید.

«جن‌گیر» سال 1973

ویلیام فریدکین در سال 1973 بر اساس قصه‌ای کلاسیک از تسخیر شیطانی یک فرد، اولین تجربه سینمایی در این زمینه را ساخت که بلافاصله این فیلم سینمایی در صدر جدول بهترین‌های تاریخ سینما قرار گرفت. قسمت‌های دیگری از این قصه و مضمون در سینمای جهان ساخته شدند اما هیچکدام از این آثار نتوانستند در حد و اندازه نسخه اورجینال فیلم «جن‌گیر» که متعلق به فریدکین در سال 1973 بود، ظاهر شوند.

«کابوس خیابان الم» سال 1984

فردی کروگر شخصیتی منفور، منزجرکننده و ترسناک در فیلم اورجینالی به کارگردانی وس کراون است که با دستکش‌هایی حاوی ناخن‌های فلزی بلند، طعمه‌های خود را در رویاهایشان به قتل می‌رساند. قسمت‌های دیگری نیز از این فیلم ساخته شد ولی هیچکدام‌شان دارای ترکیب بازیگری فوق‌العاده نسخه اورجینال فیلم با حضور رابرت انگلاند در نقش فردی کروگر و هیتر لانگن‌کمپ در نقش نانسی، نبودند.

«تست بازیگری» سال 1999

تاکاشی میکه کارگردان سینمای ژاپن در این اثر به داستان مرد میانسال غیر ارتودوکسی می‌پردازد که جریان آشنایی‌اش با زنی جوان، بستر اتفاقاتی وحشتناک و تکان دهنده است.

«شیطانی» سال 2012

اتان هاوک در داستان واقعی یک جنایت، در نقش نویسنده‌ای است که به همراه خانواده خود به خانه‌ای می‌روند که در آن جنایاتی غیر قابل تصور و بیان رخ داده‌ است. سی رابرت کارگیل فیلمنامه «شیطانی» را نوشته و فیلم توسط اسکات دریکسون کارگردانی شده است.

«حلقه» سال 2002

«حلقه» (به انگلیسی: The Ring) یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال ۲۰۰۲، به کارگردانی گور وربینسکی که بازیگرانی همچون نائومی واتس، مارتین هندرسون و برایان کوکس در آن ایفای نقش می‌کنند. این فیلم دوباره سازی از روی فیلم ژاپنی آن محصول سال ۱۹۹۸ است که خود آن نیز برگرفته از رمان نوسینده ژاپنی کوجی سوزوکی به نام حلقه است. داستان درباره یک فیلم ویدیویی است که محتوای آن یک سری عکس مبهم و تکه فیلم‌های آزاردهنده‌ای است. بعد از تماشای فیلم، تلفنی به بیننده می‌شود که در آن صدای دختری به بیننده می‌گوید: هفت روز دیگر خواهد مرد.

اغلب نسخه‌های ساخته شده آمریکایی از روی فیلم‌های ترسناک خارجی زبان، فاقد تأثیرگذاری و گزش نسخه‌های اورجینال هستند ولی فیلمی که گور وربینسکی (کارگردان فیلم «دزدان دریایی کارائیب») ساخته، قوی‌تر از تمام فیلم‌های اقتباسی ساخته شده قبل از خود است.

«هالووین» 1978

داستان فیلم از این قرار است که پسر بچه ای 5 ساله به نام مایکل میرز در یک شب خواهرش را می کشد و سپس به بیمارستان روانی منتقل می شود اما 16 سال بعد از آنجا فرار می کند و شروع به ادامه قتل هایش می کند.

به طور حتم جان کارپنتر ژانری را با فیلم اسلشر کم هزینه‌ خود به وجود آورد که حتی امروز نیز همچون زمان ساخت آن، ترسناک و وحشت‌آور است.

«کشتار با اره برقی در تگزاس» 1974

حیوانی، پلید، زشت و فوق‌العاده ترسناک. این‌ها خصوصیاتی هستند که صورت زخمی توب هوپر در «کشتار با اره برقی در تگزاس» دارد. بعد از گذشت 40 سال هنوز فیلمی با این موضوع به این خوبی دیده نشده است.

وقتی توب هویر در سال ۱۹۷۴ فیلم کشتار با اره برقی تگزاس را بر اساس جنایات واقعی توسط صورت چرمی LeatherFace و خانواده اش مابین سالهای ۱۹۶۸-۱۹۷۳ ساخت خیلی‌ها از نظر روانی آزار داده شدند. بازی استثنایی و بدون کلام گونار هانسن در نقش صورت چرمی توانست نوعی وحشت متهوع را در بین وحشت‌دوستان سینما بوجود بیاورد و طبق معمول دنباله‌های این فیلم یکی پس از دیگری ساخته شدند که هیچ کدام نتوانستند موفقیت قسمت اول را کسب کنند.

«پروژه جادوگر بلر» 1999

«جادوگر بلر» مطمئنا اولین فیلمی نیست که در آن می‌توان شاهد تکنیک استفاده از راش‌های تدوین نشده بود اما این فیلم در سال 1999 یک انقلاب فرهنگی به راه انداخت. آیا داستان جادوگر بلر حقیقت دارد؟ آیا این راش‌های تدوین نشده واقعی هستند؟ برای پی بردن به پاسخ این پرسش‌ها نیازی نیست که به جستجوگر گوگل مراجعه کنید یا از تلفن‌های هوشمند خود برای پیدا کردن اطلاعاتی در این زمینه استفاده کنید، فقط کافی است که همین حالا فیلم «پروژه جادوگر بلر» را تماشا کنید.

«بیگانه» 1979

ساخته کلاسیک ریدلی اسکات یک فیلم در ژانر علمی - تخیلی است ولی این موضوع مانع تبدیل شدن فیلم به یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های ساخته شده تا امروز، نباشد. تأکید این جمله که «در فضا کسی صدای جیغ شما را نمی‌شنود» بر این است که روی زمین شما نمی‌توانید زیاد خوش‌شانس باشید.

«غریبه‌ها» 2008

بریان برتینو سوژه ساده‌ای را انتخاب کرده که طی آن زوجی جوان با بازی لیو تایلر و اسکات اسیپدمن در خانه خود با تهدید غریبه‌هایی مرموز مواجه می‌شوند که حضور این افراد شروع لحظات وحشتناکی را به همراه دارد.

«داستان وحشتناک آمریکایی؛ خانه کشتار» 2011

داستان ترسناک آمریکایی یک سری تلویزیونی از گونه وحشت است که توسط رایان مورفی، براد فالچاک کارگردانی و تهیه شده است. سیستم این سری این است که هر فصل آن داستانی مجزاست و در همان فصل داستان پایان می‌یابد. البته هر کدام از قسمت های این سری به عنوان یک اثر مستقل هم شناخته می‌شود.