به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از داوران چهارمین جایزه کتاب سال سینمای ایران شب گذشته یکشنبه چهارم آبان ماه با حضور فرهاد توحیدی رییس هیات مدیره و محمد مهدی عسگر پور مدیرعامل خانه سینما و هیات داروان آنتونیا شرکا، بهرام دهقانی، امیر اثباتی، محمد شهبا، رامتین شهبازی، مجید شیخ انصاری و مهرزاد دانش برپا شد.

در این نشست محمد مهدی عسگرپور ضمن قدردانی از زحمات پنج ماهه هیات داوران در مطالعه و ارزیابی آثار این دوره از جایزه کتاب سال سینمای ایران گفت: این جایزه یک فعالیت کاملا فرهنگی خانه سینما است که هدف آن جریان سازی در ترغیب به مطالعه و کتاب خوانی است و البته با ماموریت خانه سینما.

عسگرپور برگزاری چهار دوره از این جایزه را نشان بلوغ و قوام یافتگی این جایزه خواند و بیان کرد: امیدوارم این تجارب توسط شما داوران مستند شود تا در دوره های بعدی با طراحی و نظام درست تری این جایزه را برپا کنیم.

فرهاد توحیدی ریس هیات مدیره نیز در سخنانی مطالعه بیش از هفتاد عنوان کتاب را ظرف پنج ماه طاقت فرسا دانست و از اینکه در توان خانه سینما نیست که از داورن در شان آنها قدردانی کند عذر خواهی کرد.

در این آیین امیر اثباتی ریس هیات داوران، محمد شهبا و مجید شیخ انصاری پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیند داوری و برگزاری این جایزه ارایه کردند.

در پایان لوح تقدیری از سوی مدیر عامل جامعه اصناف سینمایی به داوران اهدا شد.