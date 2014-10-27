به گزارش خبرنگار مهر کاظم خاوازی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طرح پایش محصولات کشاورزی از چه زمانی و با همکاری کدام سازمان‌ها آغاز می‌شود؟ اظهار داشت: نگرانی‌هایی در جامعه در زمینه وجود عناصر سنگین از جمله نیترات در میان مردم وجود داشت که ما برای رفع آن پیشنهاد پایش تمام محصولات خوراکی با تاکید بر محصولاتی مانند گوجه فرنگی، خیار و سبزیجات را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه کردیم.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینک طرح مذکور مشترک بین موسسه تحقیقات خاک و آب به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی و بخش سلامت وزارت بهداشت است، گفت: سازمان حفظ نباتات در قسمت کدگذاری کار به کمک ما خواهد آمد ضمن اینکه پیشنهاد این طرح به وزارت بهداشت داده شده و پس از پذیرش از سوی آنان اجرای طرح بلافاصله آغاز می‌شود.

خاوازی با اشاره به اینکه براساس منابع علمی بین 30 تا 55 درصد از تولید در بخش کشاورزی، زراعی و باغبانی متاثر از کود است، افزود: با توجه ب اینکه بحث سلامت خاک و گیاه در ارتباط کامل با کود است و همچنین با توجه به رابطه بین کیفیت کودهای مورد استفاده ،سلامت جامعه و حفظ محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی موظف است نهاده‌ای در اختیار کشاورزان قرار دهد که از لحاظ کیفی مطلوب باشد.

وی ادامه داد: در این راستا در حدود 8 ماه گذشته وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای جدی بر روی کود انجام داد، متاسفانه کودهایی که در بازار مورد ارزیابی قرار گرفتند از لحاظ کیفیت چندان مناسب نبودند و به عبارت دیگر آنچه بر روی کیسه آنها نوشته شده بود با محتوای درونی‌ شان مطابقت نداشت.

خاوازی تشکیل دفتر ساماندهی کود و تغذیه گیاهی در معاونت زراعت را مورد اشاره قرار داد و گفت: به دنبال آن شورای راهبردی کود با هدف قرار گرفتن کود با کیفیت در اختیار کشاورزان و ارتقای سلامت محصولات تولیدی در وزارتخانه تشکیل شد.

وی افزود: موسسه تحقیقات خاک و آب در شورای راهبردی آئین نامه ثبت و کنترل کیفی کود را پیشنهاد کرد که براساس آن مقرر شده شناسنامه تمامی کودهای وارداتی و تولیدی اعم از کودهای آلی، زیستی و شیمیایی در موسسه موجود و تولید کننده آنها مشخص باشد همچنین همه این کودها یک شماره ثبت بگیرند که این شماره شبیه کد پیگیری است، آئین نامه مذکور هفته آینده توسط وزیر جهاد کشاورزی به کلیه استانها ابلاغ می‌شود؛ بدین‌ ترتیب گواهی هایی تحت عنوان گواهی تطبیق محتوا با برچسب، بر روی کودها درج خواهد شد.

خاوازی گفت: این گواهی با همکاری 3 انجمن کودهای آلی و زیستی، انجمن کودهای شیمیایی و انجمن کود ایران درج می‌شود. رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب تنظیم برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کشور از سوی این موسسه را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این بسته کلیه ابعاد مرتبط با کود از جمله بحث تولید، استاندارد و ... مورد توجه قرار گرفته و ماه آینده از آن رونمایی خواهد شد.