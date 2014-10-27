به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله سبحانی عصر دوشنبه در نشست با اعضای شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار داشت: در طول تاریخ و در صدر اسلام و تا هم اکنون، همواره پدافند مورد توجه بوه است و یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.

وی به نقش بسیار مهم پدافند غیرعامل در کاهش خسارات و تلفات اشاره کرد و ادامه داد: پدافند غیرعامل آسیب پذیری را در جامعه کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تا در زمان بروز بحران شاهد مدیریت بهتری در این زمینه باشیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان بوشهر با بیان اینکه پدافند غیرعامل شامل مجموعه اقدامات غیر نظامی می‌شود که در زمان بحران بسیار مفید است، تاکید کرد: آماده سازی مردم برای زمان بحران یکی از برنامه‌های بسیار مهم پدافند غیرعامل است.

تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل در استان بوشهر

وی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه مقابله با حوادث غیرمترقبه همچون جنگ، زلزله، سیل، طوفان خاطرنشان ساخت: استان بوشهر از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منطقه در کشور است که پدافند غیرعامل باید در استان بوشهر توسعه یابد.

سبحانی با اشاره به اینکه وجود تاسیسات مهم در حوزه‌های گوناگون در استان بوشهر امکان بروز بحران‌ها در استان را افزایش داده است، ادامه داد: قرارگاه پرتوی در استان بوشهر تشکیل شده است که نقش مهم و موثری درحفظ و نگه‌داری نیروگاه اتمی و واکنش سریع در برابر هر گونه تهدید دارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل در استان بوشهر برای رصد و کنترل بیشتر، اذعان داشت: قرارگاه شیمی در استان بوشهر برای مبارزه با تهدیدات و آلودگی‌های زیست محیطی تشکیل می‌شود.