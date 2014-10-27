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۵ آبان ۱۳۹۳، ۲۳:۲۰

در صورت برکناری وینگادا؛

گزینه‌های تیم فوتبال امید معرفی شدند/ شش ایرانی و یک خارجی

گزینه‌های تیم فوتبال امید معرفی شدند/ شش ایرانی و یک خارجی

گزینه های هدایت تیم فوتبال امید از سوی مدیر این تیم معرفی شدند که شامل شش مربی ایرانی و یک مربی خارجی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی مدیر تیم فوتبال امید با تاکید بر اینکه هنوز منتظر مشخص شدن وضعیت نلو وینگادا هستیم در مورد گزینه های ایرانی و خارجی برای جانشینی وی گفت: از سوی کمیته فنی چند مربی جوان و چند مربی باتجربه معرفی شدند و یک مربی را هم بنده پیشنهاد دادم.

وی در مورد اسامی گزینه های مورد نظر تیم امید گفت: علیرضا منصوریان، یحیی گل محمدی، وحید هاشمیان، هومن افاضلی، حسین فرکی، محمد مایلی کهن و زلاتکو کرانچار گزینه های هدایت تیم امید هستند که کرانچار را بنده معرفی کردم.

کاشانی در مورد زمان معرفی سرمربی تیم فوتبال امید گفت: من باید با هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جلسه بگذارم و شرایط را بررسی کنم و بهترین تصمیم را بگیریم. در نهایت هم چیزی را که به سود فوتبال است تصمیم بگیریم. کمیته ملی المپیک روی گزینه ایرانی نظر دارد و روی یک نفر هم تاکید دارد.

کد مطلب 2411156

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