به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی مدیر تیم فوتبال امید با تاکید بر اینکه هنوز منتظر مشخص شدن وضعیت نلو وینگادا هستیم در مورد گزینه های ایرانی و خارجی برای جانشینی وی گفت: از سوی کمیته فنی چند مربی جوان و چند مربی باتجربه معرفی شدند و یک مربی را هم بنده پیشنهاد دادم.

وی در مورد اسامی گزینه های مورد نظر تیم امید گفت: علیرضا منصوریان، یحیی گل محمدی، وحید هاشمیان، هومن افاضلی، حسین فرکی، محمد مایلی کهن و زلاتکو کرانچار گزینه های هدایت تیم امید هستند که کرانچار را بنده معرفی کردم.

کاشانی در مورد زمان معرفی سرمربی تیم فوتبال امید گفت: من باید با هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جلسه بگذارم و شرایط را بررسی کنم و بهترین تصمیم را بگیریم. در نهایت هم چیزی را که به سود فوتبال است تصمیم بگیریم. کمیته ملی المپیک روی گزینه ایرانی نظر دارد و روی یک نفر هم تاکید دارد.