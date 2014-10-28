روحیه عاشورایی در جامعه زنده نگه داشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، به فلسفه مهم قیام عاشورا اشاره کردو افزود: امر به معروف و نهی از منکر مهمترین فلسفه قیام امام حسین (ع) بود.

وی بر ترویج و تبیین این فریضه مهم در جامعه اشاره کرد و گفت: توجه به این امر مهم جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی را می گیرد.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: اگر ما امروز روحیه عاشورایی را در جامعه تبیین و ترویج نکنیم دشمن بر کشور مسلط می شود.

سردار کرمی تاکید کرد: در دنیا رسانه های غربی درصدد از بین بردن اعتقادات دینی و عاشورایی مردم ایران هستند ولی موفق نمی شوند زیرا این مردم از تمام توطئه های دشمن آگاه هستند.

وی در ادامه افزود: امروز دشمن با جنگ نرم فرهنگی وارد عرصه نبرد با ایران شده و در این میان ماهواره را که ابزار شیطانی و نابود کننده بنیان خانواده ها است، با برنامه های زشت و غیر اخلاقی رواج داده است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، تصریح کرد: در این برهه زمانی که دشمن با تمام ترفند ها و توطئه ها وارد عرصه شده تا کیان خانواده های ایرانی را سست کند ترویج امر به معروف و نهی از منکر بسیار ضروری است.

سردار کرمی افزود: باید این فریضه مهم توسط همه اقشار جامعه و به خصوص رسانه ها به خوبی ترویج و تبیین شود.

وی تصریح کرد: در این میان سپاه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سال گذشته ۴۵ هزار نفر را به راهیان نور اعزام کرد که یک کار فرهنگی است و جلوی تبلیغات ضد فرهنگی دشمن را می گیرد و فرزندان این مرز و بوم با فرهنگ ایثار و شهادت و عاشورا آشنا می کند.