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۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

سردار کرمی:

روحیه عاشورایی در جامعه زنده نگه داشته شود

روحیه عاشورایی در جامعه زنده نگه داشته شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه دشمن درصدد از بین بردن روحیه عاشورایی و شهادت در نظام جمهوری اسلامی ایران است گفت: در این میان باید روحیه عاشورایی باید روز به روز در جامعه زنده نگه داشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، به فلسفه مهم قیام عاشورا اشاره کردو افزود: امر به معروف و نهی از منکر مهمترین فلسفه قیام امام حسین (ع) بود.

وی بر ترویج و تبیین این فریضه مهم در جامعه اشاره کرد و گفت: توجه به این امر مهم جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی را می گیرد.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: اگر ما امروز روحیه عاشورایی را در جامعه تبیین و ترویج نکنیم دشمن بر کشور مسلط می شود.

سردار کرمی تاکید کرد: در دنیا رسانه های غربی درصدد از بین بردن اعتقادات دینی و عاشورایی مردم ایران هستند ولی موفق نمی شوند زیرا این مردم از تمام توطئه های دشمن آگاه هستند.

وی در ادامه افزود: امروز دشمن با جنگ نرم فرهنگی وارد عرصه نبرد با ایران شده و در این میان ماهواره را که ابزار شیطانی و نابود کننده بنیان خانواده ها است، با برنامه های زشت و غیر اخلاقی رواج داده است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، تصریح کرد: در این برهه زمانی که دشمن با تمام ترفند ها و توطئه ها وارد عرصه شده تا کیان خانواده های ایرانی را سست کند ترویج امر به معروف و نهی از منکر بسیار ضروری است.  

سردار کرمی افزود: باید این فریضه مهم توسط همه اقشار جامعه و به خصوص رسانه ها به خوبی ترویج و تبیین شود.

وی تصریح کرد: در این میان سپاه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سال گذشته ۴۵ هزار نفر را به راهیان نور اعزام کرد که یک کار فرهنگی است و جلوی تبلیغات ضد فرهنگی دشمن را می گیرد و فرزندان این مرز و بوم با فرهنگ ایثار و شهادت و عاشورا آشنا می کند.

کد مطلب 2411200

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