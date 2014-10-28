با وجود توطئه استکبار باید به فکر دفاع باشیم/جدیت رهبری در پیگیری پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی امروز صبح طی سخنانی در سومین همایش پدافند غیرعامل که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: بنا به گفته حضرت امام(ره) باید استراتژی دفاع همه‌جانبه تدوین شود، یعنی همه مردم با همه امکانات برای دفاع آماده باشند.

وی همچنین افزود: حضرت امام(ره) درباره پدافند غیرعامل فرمود این کار اختصاص به زمان جنگ ندارد، بلکه طریقه احتیاط در تمام شرایط است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون پدافند غیرعامل اظهار داشت: فرمانده کل قوا فرمان همگانی پدافند غیرعامل را صادر کردند و همچنین تاکید داشتند که پدافند غیرعامل یک اصل و مصونیت است. همچنین سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در دفاع همه‌جانبه تاکید می کند که یکی از ابعاد آن، پدافند غیرعامل است.

سرلشکر فیروزآبادی با بیان اینکه پدافند غیرعامل همراه و مکمل پدافند عامل است، تصریح کرد: سیاست کلی نظام و سند چشم‌انداز پدافند غیرعامل را تایید کرده که می گوید پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه‌ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و موجب تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود.

وی با بیان اینکه انتظار فرمانده کل قوا از پدافند غیرعامل فراقوه‌ای و ملی است، افزود: فرمانده کل قوا نه تنها در امر پدافند غیرعامل فرمان دادند، بلکه در این رابطه پیگیری‌های مکرری داشتند و افراد را مسئول این امور کردند تا کار وارد مساله اجرایی شود و حتی پس از آن نیز چندین بار گزارش گرفتند که نشان‎دهنده اهمیت پدافند غیرعامل برای رهبر معظم انقلاب است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت و ضرورت دفاع در مقابل دشمنان گفت: دفاع جزء هویت یک ملت زنده است و هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند و اهمیت دفاع را درک نکند، زنده نیست.

سرلشکر فیروزآبادی ادامه داد: ما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم و توطئه های عنادآمیز استکبار بر علیه نظام اسلامی ببینیم و به فکر دفاع نباشیم.

وی با بیان اینکه در همه طرح های بزرگ و ملی باید به مسائل دفاعی توجه جدی شود، بیان کرد: پدافند غیرعامل باید همه‌گیر شود و این فرمان ولی امر مسلمین است، لذا همه باید به فکر پدافند غیرعامل و به فکر مصونیت کشور برابر آسیب هایی که امکان دارد از طریق دشمن انجام شود، باشند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: هر چه سازمان ها در دفاع غیرعامل کار کنند، اما تا وقتی که همه موارد که در رئوس مشخص شده است، تحقق نیابند، کافی نیست، یعنی اگر همه‌جا پدافند غیرعامل باشد، ولی در یک نقطه حساس پدافند غیرعامل نداشته باشیم تکلیف انجام نشده است.

سرلشگر فیروزآبادی در ادامه با بیان اینکه پدافند غیرعامل باید برای همه مسئولان شناخته شده باشد، گفت: حضرت آقا در مورد اهمیت پدافند غیرعامل فرمودند: این موضوع را ابلاغ کرده و تاکید می کنم باید تدابیر کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملیاتی کنیم و ه کشور باید بتواند تعرض دیگران را خنثی کند و از تحقق این تهدید پیشگیری کند و این موضوع هم به اقتدار نظامی برمی گردد.

وی افزود: اقتدار نظامی فقط به سلاح نیست بلکه پدافند غیرعامل مکمل و تمام کننده است. تا دشمن وجود دارد و تهدید است فکر و آمادگی دفاعی باید باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: به دولت اعلام شود از این به بعد کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها موظفند در اعتبارات عمرانی پروژه های حساس و مهم، اعتبارات مورد نیاز دفاع غیرعامل را منظور کنند.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل مانند مصونیت پذیری بدن انسان است، افزود: پدافند غیرعامل برای همیشه یک اصل خواهد بود نه در یک مقطع خاص. امام هم فرمود که این موضوع تنها مخصوص زمان جنگ نیست بلکه یک مسئله مستمر و همیشگی است. این موضوع آنقدر مهم است که ما پدافند غیرعامل را در پیکره کشور و جامعه باید به وجود بیاوریم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دفاع سه وجه دارد، گفت: بازدارندگی، آمادگی قدرت دفاعی، پدافند غیرعامل و ایجاد مصونیت از مهمترین وجه های دفاع است.

سرلشگر فیروزآبادی با بیان اینکه پدافند غیرعامل باید برای همه مسئولان شناخته شده باشد، گفت: حضرت آقا در مورد اهمیت پدافند غیرعامل فرمودند این موضوع را ابلاغ کرده و تاکید می کنم باید تدابیر کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملیاتی کنیم و اینکه کشور باید بتواند تعرض دیگران را خنثی کند، از تحقق این تهدید پیشگیری کند و این موضوع هم به اقتدار نظامی برمی‌گردد.

وی افزود: اقتدار نظامی فقط به سلاح نیست بلکه پدافند غیرعامل مکمل و تمام کننده است. تا دشمن وجود دارد و تهدید است فکر و آمادگی دفاعی باید باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: به دولت اعلام شود من بعد کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها موظفند در اعتبارات عمرانی پروژه های حساس و مهم، اعتبارات مورد نیاز دفاع غیرعامل را منظور کنند.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل مانند مصونیت پذیری بدن انسان است، افزود: پدافند غیرعامل برای همیشه یک اصل خواهد بود، نه در یک مقطع خاص. امام (ره) هم فرمود که این موضوع تنها مخصوص زمان جنگ نیست بلکه یک مسئله مستمر و همیشگی است. این موضوع آنقدر مهم است که ما پدافند غیرعامل را در پیکره کشور و جامعه باید به وجود بیاوریم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دفاع سه وجه دارد، گفت: بازدارندگی، آمادگی قدرت دفاعی، پدافند غیرعامل و ایجاد مصونیت از مهمترین وجه های دفاع است