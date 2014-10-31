دکتر محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص کمبود بودجه دانشگاه صنعتی شریف و اینکه این در چه بخشی بیشتر دانشگاه با کمبود بودجه مواجه است گفت: دانشگاه دارای پروژه‌های ناتمام است که باید به اتمام برسد.

وی افزود: یک بخش از کمبود بودجه در بخش عمرانی است حتی در پروژه های جاری هم دانشگاه‌ها مشکل مواجه هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: شاید بتوان از طریق ارتباط بهتر با صنعت این مشکلات را حل کرد من فکر می کنم از تمام پتانسیل موجود در دانشگاه دراین بخش استفاده نکرده ایم باید از ظرفیت و پتانسیل موجود دانشگاه بیشتر استفاده کنیم .

وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم گفته ایم که در دانشگاه ها نمی توانیم تنها به بودجه دولتی متکی باشیم و این کمبود بودجه باعث شده که برخی از دانشگاه ها به سمت و سویی حرکت کنند که در رسالت آنها نیست و دانشگاه شریف نیز دانشگاهی نیست که به این سمت و سو سوق یابد.