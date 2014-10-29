به گزارش خبرگزاری مهر، داوود محمدی، معاون بازرگانی موسسه انتشاراتی الهدی گفت: به دنبال توافق مشارکت و همکاری میان الهدی و موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، امتیاز نشر (رایت) حدود 100 اثر از این گروه انتشاراتی و ناشران ایرانیِ همکارِ این گروه توسط موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب بلگراد عرضه میشود.
به گفته محمدی این نمایشگاه که با حضور 897 ناشر داخلی و خارجی و در فضایی به مساحت 30 هزار متر مربع فعالیت خود را آغاز کرده، بزرگترین و قدیمیترین رویداد ادبی جنوب شرق اروپاست.
وی افزود: از کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه میتوان به استرالیا، روسیه، برزیل، آلمان، اسپانیا، ژاپن، بوسنی، هند و اتریش اشاره کرد.
از جمله آثار گروه انتشاراتی الهدی که در غرفه موسسه نمایشگاههای فرهنگی عرضه شده است باید از کتابهای چون: «از گذشته ادبی ایران» نوشته عبدالحسین زرینکوب، «گزیده تاریخ ایران» (فارسی - انگلیسی) از دکتر رضا شعبانی، «نگاشتههايي در باب تاريخ، زبان و فرهنگ ايران زمين» اثر دكتر سيروس ايزدي، «از سعدی تا آرگون» (فرانسه) به قلم جواد حدیدی، «قلعهها و دژهای ایرانی» (فارسی ـ فرانسه) نوشته ژان کلود وزان، خسرو و شیرین (ازبکی) از عالم جان یوریف، «استخوانهای خوک و دستهای جذامی» و «روی ماه خداوند را ببوس» (روسی) نوشته مصطفی مستور نام برد.
در میان آثار ناشران دیگر کتابهایی مانند «از تهران تا طهران» (یساولی)، «فرهنگنامه عکس ایران» (نوید شیراز)، «داستانهای عیاری و پهلوانی ادبیات فارسی» (هیرمند)، «سنگ سلام» (عصر داستان)، «سروناز و باغ هزار پیچ» (نشر ذکر) و «آواز پر جبرئیل» (گمان) از سوی گروه انتشاراتی الهدی در اختیار موسسه فرهنگی نمایشگاههای فرهنگی جهت عرضه در نمایشگاه بلگراد قرار گرفته است.
همچنین امتیاز نشر آثار ناشرانی چون سوره مهر، امیرکبیر، نیستان، سروش، نگاه، بهنشر، چرخ و فلک، پیدایش، گلآذین، محراب قلم، افراز و همچنین فرهنگستان هنر و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که در اختیار گروه انتشاراتی الهدی است، در غرفه موسسه نمایشگاههای فرهنگی در نمایشگاه کتاب بلگراد عرضه میشود.
نمایشگاه بینالمللی کتاب بلگراد از روز یکشنبه چهارم آبانماه آغاز و تا یازدهم این ماه ادامه دارد.