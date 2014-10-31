46 هیئت ورزشی در اردبیل حمایت مالی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر جمعه در جلسه بررسی برنامه های حمایتی هیئت های ورزشی تصریح کرد: حمایت از هیئت ها بر خلاف تصور عموم بر عهده فدراسیون ورزشی نیست و ورزش و جوانان از تمامی هیئت ها حمایت می کند.

وی حداقل مبلغ حمایتی از هیئت ها را ۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: برخی هیئت ها از جمله وزنه برداری و دوچرخه سواری به تناسب برنامه و نیاز تا ۱۰۰ میلیون ریال نیز دریافت کرده اند.

به گفته بهتاج تا به امروز بالغ بر ۳۸۰ میلیون ریال از ابتدای سال به هیئت های ورزشی پرداخت شده و با تداوم جذب اعتبارات، حمایت ها ادامه دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در خصوص وضعیت حمایت از هیئت فوتبال استان، اضافه کرد: این هیئت یک مجموعه غیر انتفاعی بوده و طی تفاهمی که با ورزش و جوانان دارد به دلیل درآمد مناسب انتظار حمایت مالی از این مجموعه ندارد.

وی سهم هیئت فوتبال از تیم شهرداری را بالغ بر ۵۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ امسال باید پرداخت شود و تا ۴۰۰ میلیون ریال نیز پرداخت شده است.

بهتاج رقم ۵۰ میلیون ریال حمایت ورزش و جوانان در مقابل رقم ۵۰۰ میلیون ریال خود هیئت را ناچیز خواند و افزود: هدف ورزش و جوانان حمایت از تمامی هیئت ها است و در این راستا تبعیضی بین هیئت ها وجود ندارد.