محمد فرحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه و پیشرفت ورزش در استان‌ها نیازمند برنامه ریزی، فعالیت مستمر و هماهنگی هیئت‌ها با فدراسیون‌های مربوطه است.

وی اظهار داشت: هیئت‌ها باید به آیتم‌های ارزیابی عملکرد سالانه و محورهای آن که از عوامل مهم در راستای توسعه و پیشرفت ورزش استان هستند، توجه کنند.

فرحی افزود: در ارزیابی عملکرد سالانه هیئت‌های ورزشی سعی شده تا هیئت‌ها با استفاده از شناسایی نقاط ضعف وقوت، این موارد را در راستای افزایش سطح کارایی، بهره وری و دست یابی به اهداف تعیین شده با برنامه ریزی صحیح و مناسب استفاده کنند.

وی تصریح کرد: پس از تعیین نتایج ارزیابی عملکرد هیئت‌ها، اعتبار هر هیئت متناسب با میزان فعالیت و با در نظر گرفتن امکانات موجود در استان تخصیص داده می‌شود.

فرحی افزود: محورهای کلی ارزیابی، توسعه منابع مالی، توسعه رفتار سازمانی، توسعه نیروی انسانی، توسعه عمومی توسعه سخت افزاری ونرم افزاری، توسعه قهرمانی، توسعه علمی و پژوهشی، توسعه فرهنگ و توسعه محیط حقوقی است که سعی شده با ارزش گذاری فعالیت در کلیه آیتم‌های مذکور علاوه برارج نهادن بر تلاش هیئت‌ها ضمن اعلام نتایج ارزیابی، انگیزه رقابت سالم در هیئت‌های استان ایجاد شود.

به گفته وی در ارزیابی عملکرد هیئت‌ها به دلیل تفاوت در ماهیت بعضی رشته‌های ورزشی محورهای مرتبط با شرح وظایف هیئت‌ها بومی سازی و یک همخوانی منطقی در ارزیابی‌ها ایجاد خواهد شد.

فرحی با اعلام هیئت‌های برتر در ارزیابی عملکرد سال ۹۳ یاد آور شد: هیئت‌های جودو و کوراش، کشتی، دو و میدانی، کوهنوری، فوتبال، بدمینتون، ورزش‌های همگانی، تکواندو نجات غریق و ورزش‌های بومی و محلی در سال گذشته عنوان ده هیئت برتر استان را به خود اختصاص دادند.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی تاکید کرد: هیئت‌های ورزشی خراسان شمالی باید ضمن حضور در جلسات فدراسیون و استانی تلاش‌های خود را در جذب منابع مالی از طریق حامیان مالی و منابع تخصیصی از استان و فدراسیون، استعداد یابی، برگزاری کلاس‌های آموزشی، افزایش مربیان و داوران و ورزشکاران فعال، برگزاری برنامه‌های علمی ورزشی و فرهنگی فعالیت خود را پر رنگ کنند.

فرحی اعزام و میزبانی مسابقات استانی و کشوری، چگونگی بهره برداری از فضاهای تحت پوشش هیات ارتباط مناسب هیات با ارگان‌ها و نهادهای ذیربط، استفاده بهینه از رسانه‌ها برای تقویت و پیشبرد در ابعاد همگانی را از دیگر آیتم‌های موثر در ارزیابی عنوان کرد.

وی از هیئت‌های ورزشی خواست تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد ارزیابی عملکرد و توجه به آن سعی در پیشرفت ورزش استان بیش از گذشته داشته باشند.