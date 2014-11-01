سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آدینه محمد سویدانلویی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با صدور حکمی محسن عباسی را به عنوان سرپرست جدید معاونت گردشگری این اداره کل منصوب کرد.

در حکم سویدانلویی خطاب به عباسی آمده است: نظر به تعهد، تخصص وتجارب ارزنده جنابعالی به موجب ابلاغ به سمت سرپرست معاونت گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل منصوب می شوید.

در این حکم تصریح شده است: برنامه ریزی وبررسی طرحهای زیربنایی گردشگری، بررسی مطالعات طرح جامع گردشگری و سرمایه گذاری، ایده های کارآفرینی در زمینه چگونگی ایجاد وتوسعه اشتغال از اهم وظایفی است که انتظار دارد با سازماندهی مناسب وبهره گیری ازتوان تخصصی کارشناسان معاونت و تعامل باسایر حوزه ها در راستای سیاست های تعیین شده برای اعتلای اداره کل، از همه ظرفیتها استفاده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی همچنین از زحمات و تلاشهای چندین ساله عسگرزاده معاونت پیشین گردشگری قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی دارای مدرک کارشناس ارشد تاریخ و از نیروهای باسابقه این اداره کل است و پیش از این مسئولیت معاونت فرهنگی و ریاست گروه گردشگری این اداره کل را بر عهده داشته است.