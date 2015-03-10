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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

در پی استعفای اکبری/

سرپرست فرمانداری راز و جرگلان منصوب شد

سرپرست فرمانداری راز و جرگلان منصوب شد

بجنورد- در پی استعفای علی اکبری از فرمانداری راز و جرگلان با هدف شرکت در انتخابات، استاندار خراسان شمالی با حکمی احمد ریواده را به عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی با صدور حکمی احمد ریواده را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی راز و جرگلان منصوب کرد.

ریواده جایگزین علی اکبری شده که اوایل اسفندماه با هدف شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از فرمانداری راز و جرگلان استعفا داد.

احمد ریواده، سرپرست فرمانداری راز و جرگلان دارای مدرک تحصیلی دکترای برنامه ریزی روستایی بوده و سوابقی چون بخشداری راز، معاونت فرماندار شهرستان راز، مشاور و رئیس دفتر استاندار خراسان شمالی، مشاور و مسئول دفتر پیگیری های وی‌‌‌ژه و ... را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است، شهرستان راز و جرگلان سرانجام پس از پیگیری های فراوان و تلاش مردم این خطه مرزی و مسئولین خراسان شمالی در اواخر سال ۹۱ با موافقت دولت تشكیل شد.

این شهرستان به مركزیت شهر راز، دارای سه بخش مركزی(راز)، جرگلان و غلامان است.

شهرستان مرزی راز و جرگلان در شمالی‌ترین نقطه خراسان‌شمالی در حدود ۱۳۰ كیلیومتری بجنورد واقع شده و تا پیش از این دارای سه دهستان غلامان، راز و جرگلان بود.

این شهرستان با حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت در خط مرزی خراسان شمالی با کشور ترکمنستان قرار گرفته و با این کشور حدود ۲۰۰ کیلومتر مرز بین‌المللی مشترک دارد.

کد مطلب 2515422

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