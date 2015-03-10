سرپرست فرمانداری راز و جرگلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی با صدور حکمی احمد ریواده را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی راز و جرگلان منصوب کرد.

ریواده جایگزین علی اکبری شده که اوایل اسفندماه با هدف شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از فرمانداری راز و جرگلان استعفا داد.

احمد ریواده، سرپرست فرمانداری راز و جرگلان دارای مدرک تحصیلی دکترای برنامه ریزی روستایی بوده و سوابقی چون بخشداری راز، معاونت فرماندار شهرستان راز، مشاور و رئیس دفتر استاندار خراسان شمالی، مشاور و مسئول دفتر پیگیری های وی‌‌‌ژه و ... را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است، شهرستان راز و جرگلان سرانجام پس از پیگیری های فراوان و تلاش مردم این خطه مرزی و مسئولین خراسان شمالی در اواخر سال ۹۱ با موافقت دولت تشكیل شد.

این شهرستان به مركزیت شهر راز، دارای سه بخش مركزی(راز)، جرگلان و غلامان است.

شهرستان مرزی راز و جرگلان در شمالی‌ترین نقطه خراسان‌شمالی در حدود ۱۳۰ كیلیومتری بجنورد واقع شده و تا پیش از این دارای سه دهستان غلامان، راز و جرگلان بود.

این شهرستان با حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت در خط مرزی خراسان شمالی با کشور ترکمنستان قرار گرفته و با این کشور حدود ۲۰۰ کیلومتر مرز بین‌المللی مشترک دارد.