پیکر معلم فداکار لرستانی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم صبور و داغ دیده پلدختر پس از اقامه نماز ظهر عاشورا پیکر معلم فداکار پلدختری را بر روی دستان خود تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپردند.

در این آیین که امام جمعه، فرمانداران پلدختر و دوره چگنی، مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان، معلمان و دانش آموزان و اقشار مختلف مردم پلدختر و دوره چگنی حضور داشتند با سر دادن "الله اکبر" یاد و خاطره این معلم فداکار را گرامی داشتند.

حجت الاسلام علی محمد لروند امام جمعه پلدختر در حاشیه این مراسم از رسانه ملی در عدم پخش اخبار مرتبط با این معلم فداکار لرستانی انتقاد و از مسئولانی که برای پیدا کردن پیکر کاظم صفر زاده تلاش کردند تقدیر کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان نیز که حامل پیام وزیر آموزش و پرورش بود ضمن قرائت متن پیام گفت: استاندار لرستان نیز نتوانستند در مراسم حضور پیدا کنند که عذرخواهی کرده و به خانواده معلم فداکار پلدختری تسلیت گفته است.

کریمی فر افزود: فداکاری و ایثار این معلم در کشور کم سابقه بوده که تندیس ایثار و فداکاری به زودی به خانواده وی اهدا می شود.

بنابر این گزارش ۲۸ مهرماه سالجاری در جریان وقوع حادثه سیلاب در استان لرستان دو دستگاه خودروی پراید و پژو از روی پل شورآب سقوط کرده و به وسیله جریان آب رودخانه با خود برده شدند که این حادثه منجر به قربانی شدن پنج سرنشین این خودروها شد.

این در حالیست که سرنشینان خودروی پژو در این حادثه مدیر مجتمع شبانه روزی ویسیان از توابع شهرستان خرم آباد و سه دانش آموز این مجتمع عشایری بودند تا در این حادثه همه سرنشینان این خودرو غرق شوند.

گفته می شود یکی از دانش آموزان مجتمع شبانه روزی ویسیان در روز حادثه از ناحیه پا مصدوم می شود که مدیر این مجتمع به وسیله خودروی سواری پژو خودش و با کمک دو دانش آموز دیگر تصمیم می گیرد دانش آموز مصدوم را برای درمان به خرم آباد برساند که در مسیر حادثه به دلیل ارتفاع پایین پل شورآب و بالا آمدن آب از روی آن دچار حادثه می شوند.

کاظم صفرزاده مدیر مجتمع شبانه روزی عشایری ویسیان و وحید سپهوند، امین قوچی و امین رحیمی دانش آموزان این مجتمع از قربانیان سیلاب در لرستان بودند که جنازه این معلم روستایی پس از ۱۴ روز از وقوع حادثه روز گذشته پیدا شد.

کاظم صفرزاده معلم روستایی لرستانی تاکنون به عنوان رئیس مدرسه عشایری پلدختر و مدیر مدرسه درب گنبد کوهدشت فعالیت داشته و آخرین مسئولیت وی سرپرست خوابگاه مجتمع شبانه روزی ویسیان بوده است.

وی دارای مدرک لیسانس و متاهل بوده و سه فرزند پسر به نام های یونس ۱۸ ساله، عرفان ۱۴ ساله و محمدرضا چهار ساله دارد.