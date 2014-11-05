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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

اتریش مخالف اعمال تحریم علیه روسیه است

اتریش مخالف اعمال تحریم علیه روسیه است

صدراعظم اتریش از مخالفت وین با اعمال تحریم علیه مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، "ورنر فای من" صدر اعظم اتریش در سخنانی اظهار داشت: وین معتقد است که روند مذاکره برای حل و فصل اوضاع در اوکراین در مسیر درستی پیش می رود.

صدر اعظم اتریش در ادامه بار دیگر بر لزوم ادامه روند مذاکرات برای حل و فصل اوضاع نا آرام اوکراین تاکید و خاطر نشان کرد:بدون اعمال تحریم علیه روسیه نیز می توان به ثبات اوضاع در اوکراین دست یافت.

آمریکا و اروپا تاکنون چندین دور تحریم اقتصادی و تجاری علیه روسیه اعمال کرده اند. روسیه نیز پیش از این به تلافی این تحریم ها واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را از کشورهای غربی ممنوع کرده است.

کد مطلب 2415384

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