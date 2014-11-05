اتریش مخالف اعمال تحریم علیه روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، "ورنر فای من" صدر اعظم اتریش در سخنانی اظهار داشت: وین معتقد است که روند مذاکره برای حل و فصل اوضاع در اوکراین در مسیر درستی پیش می رود.

صدر اعظم اتریش در ادامه بار دیگر بر لزوم ادامه روند مذاکرات برای حل و فصل اوضاع نا آرام اوکراین تاکید و خاطر نشان کرد:بدون اعمال تحریم علیه روسیه نیز می توان به ثبات اوضاع در اوکراین دست یافت.

آمریکا و اروپا تاکنون چندین دور تحریم اقتصادی و تجاری علیه روسیه اعمال کرده اند. روسیه نیز پیش از این به تلافی این تحریم ها واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را از کشورهای غربی ممنوع کرده است.