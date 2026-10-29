فکت چک؛ اخباری که ۷ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-پاسخ ایران به نامه جی‌دی‌ونس به سرلشکر محسن رضایی درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای

منبع تکذیبیه: فارس

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-ادعای سنتکام درباره عدم برخورد کشتی‌های تجاری با مین‌های دریایی تنگه هرمز درپی مین روبی انجام شده در این منطقه

منبع تکذیبیه: سپاه پاسداران

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-ادعاهای مطرح شده درباره بستری شدن و درگذشت یکی از برادران رهبر معظم انقلاب

منبع تکذیبیه: مهدی فضائلی

*سرعت تکذیب: ده ساعت

-دخالت قطر در انتخابات رژیم صهیونیستی

منبع تکذیبیه: وزارت خارجه قطر

*سرعت تکذیبیه: پنج ساعت

-ادعای لو رفتن عملیات کربلای ۴ و ۵ در دفاع مقدس

منبع تکذیبیه: بنیاد حفظ آثار

*سرعت تکذیب: بیش از پنج روز

-دریافت هزینه از اولیای دانش آموزان برای ساخت پلاک اسم

منبع تکذیبیه: کمیسیون آموزش مجلس

*سرعت تکذیبیه: سه ساعت