فکت چک؛ اخباری که ۷ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-پاسخ ایران به نامه جیدیونس به سرلشکر محسن رضایی درباره از سرگیری مذاکرات هستهای
منبع تکذیبیه: فارس
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-ادعای سنتکام درباره عدم برخورد کشتیهای تجاری با مینهای دریایی تنگه هرمز درپی مین روبی انجام شده در این منطقه
منبع تکذیبیه: سپاه پاسداران
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-ادعاهای مطرح شده درباره بستری شدن و درگذشت یکی از برادران رهبر معظم انقلاب
منبع تکذیبیه: مهدی فضائلی
*سرعت تکذیب: ده ساعت
-دخالت قطر در انتخابات رژیم صهیونیستی
منبع تکذیبیه: وزارت خارجه قطر
*سرعت تکذیبیه: پنج ساعت
-ادعای لو رفتن عملیات کربلای ۴ و ۵ در دفاع مقدس
منبع تکذیبیه: بنیاد حفظ آثار
*سرعت تکذیب: بیش از پنج روز
-دریافت هزینه از اولیای دانش آموزان برای ساخت پلاک اسم
منبع تکذیبیه: کمیسیون آموزش مجلس
*سرعت تکذیبیه: سه ساعت
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