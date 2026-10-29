مادر شهید مقدسی: پسرم را فدای حضرت زهرا (س) کردم

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید ابوالفضل مقدسی پنجشنبه شب در اجتماع شبانه مردم انقلابی ساری ضمن قدردانی از حاضران و تلاش‌های آنان، بر پاسداری از آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به تقدیم فرزندش در راه اسلام و انقلاب گفت: از اینکه پسرم در راه رضای خدا، انقلاب و اسلام به شهادت رسید، ناراحت نیستم؛ پسرم را فدای حضرت زهرا (س) کردم و به زنده بودن روح آسمانی او ایمان دارم.

مادر این شهید والامقام در پایان با قدردانی از مردم و حاضران، تنها خواسته خود را این‌گونه بیان کرد: از همه شما می‌خواهم نگذارید خون شهدا پایمال شود.