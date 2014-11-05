راز برکناری وزیر اطلاع رسانی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم با اشاره به برکناری عبدالعزیز بن محیی الدین خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان از سوی ملک عبدالله به دلیل این موضوع پرداخته است.

این رسانه آورده است: تصمیم برکناری عبدالعزیز بن محیی الدین خوجه به آخرین تصمیم وی یعنی بستن دفتر شبکه وصال در ریاض مربوط می شود که یک روز پس از حمله افراد مسلح به زائران شیعی در شرق عربستان در استان الاحساء صورت گرفت.

وی روز گذشته در صفحه تویتر خود نوشت: دستور بستن شبکه وصال در ریاض و ممنوعیت پخش آن از عربستان داده شده است.

اما شبکه وصال چه پخش می کرد؟این شبکه به حمله به شیعیان معروف بود و حامی جهاد ادعایی و حضور تروریستها در سوریه و حامی گروههای افراطی اسلامی در عربستان و خارج از آن بود.

خوجه اعلام کرده بود که وزارت اطلاع رسانی در قبال هر رسانه نوشتاری، شنیداری، دیداری و دیجیتالی که وحدت ملی و امنیت و ثبات آن را به مخاطره افکند ساکت نمی ماند. و وزارت اطلاع رسانی با فتنه افکنان مقابله می کند.

شایان ذکر است که خوجه سفیر عربستان در برخی کشورها از جمله لبنان بود.