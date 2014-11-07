حمله به ایران چیزی را تغییر نمی دهد/ نکته مهم توان متخصصان ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "مارتین دمپسی" با بیان این مطلب در ادامه گفت: ما توانایی این کار را داریم چون قبلا از ما خواسته شده بود تا در مورد برنامه هسته ای ایران به این آمادگی برسیم. اما وقتی به گزینه استفاده از تسلیحات نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران در صورت لزوم نگاه می کنیم متوجه می شویم که این کار (حمله) فقط موجب به تاخیر افتادن آن می شود.

دمپسی که در موسسه کارنگی صحبت می کرد در ادامه با اشاره به توانایی ها و دانش بومی ایران در فناوری صلح آمیز هسته ای گفت: آنچه توانایی هسته ای ایران را با اهمیت کرده سانتریفیوژها و یا موشک های بالستیک نیست بلکه توانایی های فردی و توان متخصصان است که می توانند دوباره آن را احیا کنند.

رئیس ستاد مشترک آمریکا در ادامه عنوان داشت که واشنگتن این توانایی را دارد که روند برنامه هسته ای ایران را فقط برای چند سال به تاخیر بیندازد.