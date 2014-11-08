به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در حاشیه نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران، بدون اشاره به میزان اعتبار پیش بینی شده برای توزیع شیر مدارس گفت: این اعتبار قرار است از محل مربوط به بسته های حمایت غذایی تامین شود.

وی اعتبار پیش بینی شده برای بسته های حمایت غذایی را دو هزار و 300 میلیارد تومان دانست و افزود : این بسته ها به پایین ترین دهک جامعه که سفره های آنان با تهدید امنیت غذایی روبروست، تعلق می گیرد.

ربیعی با بیان اینکه این بسته ها قرار نیست در اختیار بازنشستگان قرار گیرد، گفت: اگر منابع بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد لایحه های حمایتی ما نیز بیشتر می شود.

وی افزود: شناسایی افراد نیازمند در وزارتخانه دائما در حال پیگیری است و دولت تلاش می کند فقر غذایی را در کشور از بین ببرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصلاح قانون کار و اختیار کارفرمایان برای فسخ قرارداد اشاره کرد و گفت: دولت اصلاح قانون کار را در سال 90 به مجلس ارائه کرده است و ما نیز آن را پس نگرفته ایم.

وی افزود: در شرایط بازار کار که عرضه و تقاضا تناسبی ندارد ، صیانت از نیروی کار وظیفه این وزارتخانه است.

ربیعی با بیان اینکه تغییر این شرایط بدون آنکه سایر عوامل اصلاح شود کار درستی نیست، گفت : مهمترین مسئله حفظ نیروی کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فقط گفتگوهای مختصری در این خصوص در معاونت روابط کار وزارتخانه با کارگران و کارفرمایان صورت گرفته که به منزله تصمیم نهایی نیست.