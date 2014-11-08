طلای اول با اختلاف وزن به کره شمالی رسید/ مجید عسکری دوازدهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، یان چول اوم، دارنده مدال طلای المپیک 2012 لندن و رقابتهای جهانی 2013، درحالی از دو عنوان قهرمانی قبلی خود دفاع کرد که در حرکت یکضرب جایی در میان 4 وزنه بردار برتر نداشت.

در یکضرب کیم توان تاچ از ویتنام، فابیان لی از چین، کینگ کوان لانگ از چین و ارلی چونتی از قزاقستان به ترتیب با 135، 134، 133 و 129 کیلوگرم بالاتر از یان چول اوم که به حدنصاب 128 کیلوگرم رسیده بود ایستادند. اما در دوضرب این وزنه بردار کره ای با مهار وزنه 168 کیلوگرم، از همه رقبا پیشی گرفت و با 40 گرم اختلاف وزن نسبت به کیم توان تاچ ویتنامی، با رکورد مجموع 296 کیلوگرم روی سکوی قهرمانی ایستاد.

در این وزن مجید عسکری، وزنه بردار ایران، نیز حضور داشت که با حدنصاب مجموع 261 کیلوگرم دوازدهم شد. عسکری در یکضرب پس از دو بار تلاش وزنه 117 کیلویی را بالای سر برد اما در آخرین فرصت خود نتوانست این حدنصاب را به 121 کیلوگرم افزایش دهد. وزنه بردار هرمزگانی تیم ملی در دوضرب هم پس از مهار وزنه 144 کیلوگرمی، دو بار متوالی در مهار وزنه 151 ناموفق عمل کرد و درنهایت با حدنصاب مجموع 261 کیلوگرم در میان 31 وزنه بردار این وزن در مکان دوازدهم قرار گرفت.

عسکری که در یکضرب، دوضرب و مجموع به ترتیب در رده های یازدهم، سیزدهم و دوازدهم قرار گرفت با این عملکرد 42 امتیاز تیمی برای تیم ملی ایران به دست آورد.

* مدال آوران دسته 56 کیلوگرم رقابتهای جهانی قزاقستان

رده بندی مجموع

1- یان چول اوم (کره شمالی): یکضرب 128، دوضرب 168، مجموع 296 کیلوگرم - مدال طلا

2- کیم توان تاچ (ویتنام): یکضرب 136، دوضرب 161، مجموع 296 کیلوگرم - مدال نقره

3- کینگ کوان لانگ (چین): یکضرب 133، دوضرب 160، مجموع 293 کیلوگرم - مدال برنز