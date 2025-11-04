به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) که در سالن شهید نوبخت شهر بابلسر در حال برگزاری است، مهراب دواسری، پرچمدار تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در دسته ۶۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

دواسری در حرکت یکضرب، اگرچه در نخستین تلاش خود برای مهار وزنه ۱۱۶ کیلوگرمی ناکام ماند، اما در دومین تلاش موفق به مهار این وزنه شد و در سومین حرکت نیز با ثبت رکورد ۱۲۲ کیلوگرم، مدال برنز این بخش را از آن خود کرد. مدال‌های طلا و نقره حرکت یکضرب به نمایندگان کره شمالی با رکوردهای ۱۲۷ و ۱۲۳ کیلوگرم رسید.

در حرکت دوضرب نیز مهراب دواسری با مهار وزنه ۱۵۴ کیلوگرمی، دومین مدال برنز خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.

در پایان رقابت‌های دسته ۶۵ کیلوگرم، کیم جونگ گوک از کره شمالی با مجموع ۲۸۹ کیلوگرم به عنوان قهرمان این وزن معرفی شد و مدال طلا را کسب کرد. کیم سونگ هان دیگر نماینده کره شمالی با مجموع ۲۸۸ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و مهراب دواسری با مجموع ۲۷۶ کیلوگرم، سومین مدال برنز خود را به دست آورد.