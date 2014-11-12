به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست نوبل‌خوانی شهر کتاب به رمان «گور به گور» ویلیام فاکنر اختصاص دارد. فاکنر این رمان را در سال ۱۹۳۰ یک سال پس از «خشم و هیاهو» نوشته است. برخی از منتقدان آن را ساده‌ترین و در عین حال کامل‌ترین رمان فاکنر می‌دانند. این نویسنده‌ آمریکایی در سال ۱۹۴۹ برنده جایزه‌ی نوبل ادبیات شد.

برخی از آثار فاکنر از جمله رمان «گور به گور» در بسیاری از فهرست‌ها جزو ۱۰۰ رمان برتر انگلیسی قرن بیستم است.

نویسندگان و خوانندگان فارسی زبان با آثار این نویسنده از سال‌ها قبل آشنا هستند و بسیاری از آثار او به فارسی ترجمه شده است.

این نشست روز یکشنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ با حضور کاوه فولادی‌نسب و بلقیس سلیمانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود.