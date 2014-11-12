به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک راه اندازی بازارچه مرزی راهکاری برای ایجاد اشتغال در مناطق محرومی مثل ایلام است که این مهم باید در دستور کار مسئولان ارشد کشوری و استانی قرار گیرد.

متاسفانه در سالهای اخیر علی رغم تلاش مسئولان استان برای بازگشایی بازارچه مرزی چم سری دهلران هنوز این مهم تحقق پیدا نکرده است.

مرزهای استان ایلام به دلیل امنیت و ظرفیتهای بسیار خوب مستعد ایجاد بازاچه های متعدد است که این مهم در صورت تحقق به اقتصاد استان کمک فراوانی خواهد کرد.

استان ایلام به رقم داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق فقط یک مرز بین المللی دارد در حالی که در اکثر استانهای مرزی غربی چند بازارچه و مرز رسمی وجود دارد.

استان میسان عراق در نزدیکی شهرستان دهلران در جنوب استان ایلام قرار دارد و چند سالی است که مسئولان استانهای ایلام و میسان در تلاش برای راه اندازی بازارچه مرزی بین دو استان هستند ولی به رقم امضای تفاهم نامه های مختلف در این زمینه و تأکید دو طرف برای توسعه روابط اقتصادی هنوز این امر اجرایی نشده است.

عملیات احداث بازارچه مرزی چم سری با گذشت چند سال از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است. بارها مسئولان برای اجرایی شدن این مهم وعده داده اند ولی خبری از اجرا نیست.

بازگشایی بازارچه چم سری نیازمند همت مسئولان ارشد کشوری

" علی لی دوای لازم" استاندار میسان عراق شب گذشته در سفر به استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع بازگشایی بازارچه چم سری باید بین مقامات کشوری ایران و عراق حل شود.

وی بیان داشت: ما از طریق مقامات کشوری خود پیگیر اجرای این بازاچه مرزی هستیم و مسئولان استان ایلام نیز از طریق مقامات کشور خود پیگیر ایجاد این بازاچه باشند.

این مسئول تصریح کرد: استان میسان دارای ظرفیتهای خوبی برای سرمایه گذاری و مبادلات کالا است که امیدواریم در این راستا اقدامات خوبی در استان ایلام و میسان صورت گیرد.

تلاش برای بازگشایی مرز چم سری در دهلران

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام به عنوان یکی از نقاط امن مرزی کشور مستعد ایجاد بازارچه مرزی است.

وی بیان داشت: هم اکنون مرز مهران به عنوان مهمترین مرز زمینی کشور شناخته می شود و کلید طلایی توسعه استان ایلام است که می توان با ایجاد مروادت تجاری از نوع کوله بری برای توسعه استان تلاش کرد.

وی بیان داشت: در چند نقطه از استان ایلام به دنبال بازارچه مرزی برای توسعه روابط با استانهای عراق و افزایش مراودات تجاری به منظور توسعه و اشتغال در استان هستیم.

وی عنوان کرد: ایجاد بازاچه چم سری در شهرستان دهلران با استان میسان عراق با مرکزیت شهر العماره یکی از مهمترین این پروژه ها است که هم اکنون تفاهم نامه جدیدی نیز در این زمینه امضا شده است.

این مسئول تصریح کرد: علاوه بر ایجاد این بازارچه درصدد همکاری بین دو استان در زمینه گردشگری، درمانی، فنی و مهندسی هستیم. ایلام این ظرفیت را دارد که خدمات مختلفی به استان میسان صادر کند.

مروارید عنوان کرد: استان ایلام برای بازگشایی این بازاچه مرزی در شهرستان دهلران آمادگی کامل دارد که به طور قطع با ایجاد بازارچه تحول بزرگ در استان و شهرستان رخ می دهد.

ایلام به رغم مرز مشترک با کشور عراق مرکز خرید مرزی ندارد

علی اکبری از کارشناسان مسائل اقتصادی در استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام به رغم داشتن 420 کیلومتر مرز مشترک با عراق و وجود مرز بین المللی مهران از وجود مرکز خرید بی بهره است و بحث واردات کوله بری و چمدانی در این استان انجام نمی شود.

وی بیان داشت: هم اکنون در استانهای غربی مثل کرمانشاه و کردستان در چندین نقطه به دلیل همین بازارچه مرزی و مجوز کوله بری مراکز خرید ایجاد شده و سالانه میلیاردها تومان در این بازاچه ها خرید و فروش انجام می شود.

این کارشناس بیان داشت: متاسفانه ایلام با این همه ظرفیت و وجود مرز مهران از این مراکز خرید و واردات کوله بری بی بهره مانده است.

وی عنوان کرد: همین مراکز خرید در استانهای غربی باعث اشتغال هزاران نفر شده که در صورت تحقق این مهم در استان بدون شک شاهد تحولی بزرگ در استان در بحث اشتغال و رونق اقتصادی خواهیم بود.

اکبری تصریح کرد: گره کور اشتغال و توسعه استان ایلام تا حدودی با ایجاد بازارچه های مرزی حل می شود و مسئولان کشوری و استانی باید تلاش بیشتری را برای مهم انجام دهند.