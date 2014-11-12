آیت الله جنتی از زحمات رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، آیت الله جنتی در این پیام ضمن تبریک به عزت الله ضرغامی از ایجاد زمینه‌های اطمینان‌خاطر خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان، انتصاب مسئولیت جدید وی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به عنوان عضو شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تبریک گفتند.



متن نامه حضرت آیت‌الله جنتی به آقای مهندس عزت‌الله ضرغامی به شرح زیر است:



جناب آقای مهندس سید عزت‌الله ضرغامی

عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی



سلام علیکم

انتصاب شایسته حضرت‌عالی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به سمت «عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» جمهوری اسلامی ایران را که بیانگر تجربیات گرانقدر و شایستگی‌های فراوان شما در عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد، تبریک می‌گویم.



دوران تصدی جناب‌عالی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قطعه ای ستودنی در تعالی آن سازمان و رشد جامعه در زمینه‌های انقلابی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود.



صدا و سیما در این مدت نقش مؤثری در به صحنه آوردن مردم شریف در ایام‌الله 22 بهمن و 9 دی و روز قدس و موارد مشابه دیگر داشت که قابل تقدیر است.



لازم می‌دانم از معاضدت مستمرتان با نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در زمان ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که همواره موجبات دلگرمی و اطمینان‌خاطر خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در این نهاد فراهم می‌کرد تشکر نمایم.

امید است در مسئولیت‌های جدید توفیقات روز افزونی نصیبتان گردد.



با آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

احمد جنتی

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی