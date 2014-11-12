پلمپ ۱۴ واحد تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد در اصفهان طی یک ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شفیعی با بیان اینکه بارها وضعیت نابسامان تولید مصالح ساختمانی بی کیفیت و غیر استاندارد در استان را تذکر داده ایم، اظهار داشت: بیش از هزار واحد تولید مصالح ساختمانی فعال در استان موجود است که به نوع خود در حد اشباع می باشد و این در حالی است که طبق برآورد و مطالعات میدانی صورت گرفته در حدود ۴۰۰ واحد از آمار مذکور فاقد پروانه استاندارد بوده و بصورت غیرمجاز در استان فعالیت می کنند.

وی وجود رقابت ناسالم و شرایط نامساعد بازار عرضه را مهمترین دلیل رشد واحدهای متخلف در عرصه ی تولید مصالح ساختمانی برشمرد و گفت: تاکنون در جلسات متعددی در حضور سایر مسئولین استان به وضعیت بغرنج تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در استان اشاره کرده ایم ولی گویا عزمی برای حل این معضل از سوی سایر دستگاه های اجرایی وجود ندارد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان، چرخه تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد را یک فرایند وسیع و چند جانبه خواند و افزود: در این میان تنها بُعد تولید و بخشی از بُعد توزیع به حوزه عملکرد اداره کل استاندارد معطوف می باشد، در حالیکه سایر دستگاه ها نیز چه در صدور مجوز فعالیت و چه در نظارت بر توزیع و به ویژه مصرف مصالح ساختمانی دخیل بوده و با هماهنگی و همکاری میتوان به راحتی این مشکل را مرتفع نمود.

شفیعی مشکل مصرف مصالح ساختمانی نامرغوب و فاقد کیفیت را، نه فقط متوجه اداره کل استاندارد بلکه متوجه سایر دستگاه های ذی ربط همچون سازمان صنعت معدن تجارت، نظام مهندسی ساختمان و... نیز برشمرد و گفت: اداره کل استاندارد، نظارت خود را در بدو تولید مصالح از کارخانه تا سطح بازار مصرف اعمال میکند ولی مسئولیت استفاده از محصول استاندارد در داخل پروژه ها بر عهده مهندسین ناظر است چرا که آنها هستند که باید بر مرغوبیت مصالح مصرف شده دقت نظر داشته و کیفیت کالاهای مصرفی در مراحل مختلف ساخت و ساز را تایید کنند.

به گفته مدیرکل استاندارد استان اصفهان، فقط طی یکماه گذشته ۱۴ واحد تولید مصالح ساختمانی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد، شامل ۳ واحد تولید بتن آماده، ۵ واحد تولید موزائیک و ۶ واحد تولید آجر در اصفهان شناسایی و پلمپ گردید.

وی نظارت موثر بر بخش تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استان را در این حجم وسیع، با در اختیار داشتن چند نفر کارشناس در اداره کل استاندارد، عملاً نا ممکن برشمرد و گفت: در همین راستا نیازمند عزم جدی و همراهی سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و مجموعه های مردم نهاد همچون اتحادیه ها و انجمن های صنفی مربوطه می باشیم و دست یاری به سوی آنان دراز میکنیم تا با هماهنگی و دلسوزی همه ی فعالین و مرتبطین با این حوزه، بتوانیم تولید و مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد را در استان اصفهان به حداقل برسانیم.