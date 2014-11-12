فیلتر هوشمند اینستاگرام در دستور کار قرار گرفت/ تکلیف جدید برای وزارت ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد نتیجه این جلسه گفت: موضوع فیلتر اینستاگرام در آخرین جلسه کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد اما رای نیاورد و با مخالفت رو به رو شد.

بر اساس اعلام خانه ملت رمضانعلی سبحانی فر افزوده است: مقرر شد ظرف مدت زمانی وزارت ارتباطات با هاست خارجی این شبکه اجتماعی مذاکره کند تا دسترسی آن در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد که اگر این اتفاق نیافتد و این هاست در اختیار وزارت ارتباطات خودمان قرار نگیرد، دوباره بحث فیلتر اینستاگرام مطرح خواهد شد.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه تصریح کرد: وزارت ارتباطات ملزم شد تا رسیدن به این تفاهم، فیلتر هوشمندی را برای این شبکه فعال کند.