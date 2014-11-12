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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

فیلتر هوشمند اینستاگرام در دستور کار قرار گرفت/ تکلیف جدید برای وزارت ارتباطات

فیلتر هوشمند اینستاگرام در دستور کار قرار گرفت/ تکلیف جدید برای وزارت ارتباطات

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، با رد تصمیم برای مسدود سازی شبکه اجتماعی موبایلی اینستاگرام، رای بر فیلتر هوشمند این شبکه اجتماعی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد نتیجه این جلسه گفت: موضوع فیلتر اینستاگرام در آخرین جلسه کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد اما رای نیاورد و با مخالفت رو به رو شد.

بر اساس اعلام خانه ملت رمضانعلی سبحانی فر افزوده است: مقرر شد ظرف مدت زمانی وزارت ارتباطات با هاست خارجی این شبکه اجتماعی مذاکره کند تا دسترسی آن در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد که اگر این اتفاق نیافتد و این هاست در اختیار وزارت ارتباطات خودمان قرار نگیرد، دوباره بحث فیلتر اینستاگرام مطرح خواهد شد.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه تصریح کرد: وزارت ارتباطات ملزم شد تا رسیدن به این تفاهم، فیلتر هوشمندی را برای این شبکه فعال کند.

کد مطلب 2419795

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