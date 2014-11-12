به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا داوودآبادی فراهانی با اعلام این خبر درباره کمبود بودجه دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز اظهار داشت: باید با تمام حوزههای فرهنگ، هنر، صنعت و سلامت به منظور رشد یکسان آنها به طور عادلانه رفتار کرد، لذا با توجه به کم بودن بودجه فرهنگی و رفاهی دانشجویان و کسر شدن بخش عمده بودجه فرهنگی و اختصاص آن به بخش رفاهی قصد جداسازی بودجه فرهنگی را از رفاهی داریم.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته برگزاری جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور یکی از اقدامات مهم این معاونت بوده است به نحوی که چنین جشنوارهای در وزارت علوم و دانشگاه آزاد برگزار نمیشود.
فراهانی با بیان اینکه در حال تعریف جدیدی از حوزه فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی هستیم، افزود: تاکنون فعالیتهایی که در کانونهای دانشجویی انجام شده است هدفمند نبودهاند، لذا در حال تدوین برنامهای برای تخصصی کردن فعالیت دانشجویان در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری هستیم.
وی با اشاره به برنامهریزی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت جهت اجرای برنامههای آموزشی به منظور توانمندسازی علاقمندان فعالیت در نشریات دانشجویی افزود: 20 تا 22 آبانماه جاری نیز کارگاه آموزشی مهارت رسانه از سوی دبیرخانه نشریات دانشگاهی این معاونت برنامهریزی شده که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شرکت 150 فعال نشریات دانشجویی در حال برگزاری است.
معاون وزیر بهداشت حمایت از نشریات دانشجویی را یکی از اولویتهای برنامه خود بیان کرد و افزود: قرار است تا سال آینده یک وبگاه آنلاین برای درج و انتشار نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور راهاندازی شود تا فعالان نشریات دانشجویی بتوانند با وارد کردن رمز عبور خود از آن استفاده کنند.