چهار واحد جعل کننده علامت استاندارد در کهگیلویه و بویراحمد به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی متقیان ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این چهار واحد تولیدی متخلف در دو شهرستان گچساران و بویراحمد اقدام به جعل علامت استاندارد ملی ایران کرده بودند.

وی افزود: پرونده دو واحد تولیدی منتهی به صدور رأی بدوی به محکومیت شده و پرونده سایر واحدهای تولیدی دیگر در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه قرار دارد.

متقیان اظهار داشت: هیچ تولید کننده ای تا زمان اخذ پروانه استاندارد مجاز به استفاده از نشان استاندارد ملی ایران بر روی محصولات خود نیست.

وی تصریح کرد: بازرسان این اداره کل به طور مستمر بر بازار نظارت دارند و با هرگونه تخلف برخورد می کنند.

مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد همچنین از انجام آزمون ۲۹ نمونه انواع سوسیس، کالباس و همبرگر در استان خبرداد.

وی بیان داشت: این آزمون ها در مهر ماه گذشته و در راستای کنترل بافت غیرمجاز در این محصولات انجام شده است.

متقیان، کنترل کیفیت تولیدات کارخانجات و اطمینان از مرغوبیت کالاها، از واحد های تولیدی داخل و تولیدات خارج از استان که در استان عرضه شده را مهمترین وظایف اداره کل استاندارد عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در صورتی که نمونه های آزمون شده امتیاز منفی بگیرند در پروانه آن واحد تولیدی ثبت و ضبط می شود و با آن واحد برخورد خواهد شد.

همچنین در صورت لزوم پروانه کاربرد علامت استاندارد آن واحد تعلیق یا ابطال خواهد شد.

وی افزود: واحدهای تولیدی خارج استان هم که کالا های آنها در استان عرضه می شود در صورتی که در آزمونها امتیاز منفی بگیرند، پرونده برای پیگری های بعدی به ادارات استاندارد استان های مورد نظر ارسال خواهد شد.