تولید يك درصد علم كشور توسط اعضاي صندوق پژوهشگران

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغام، پيش از ظهر امروز در جلسه اي در دانشگاه يزد با تاکید بر حمایت از پژوهشهای اساتید اظهار داشت: سال ۷۵ برای اولین بار اولویت های تحقیقاتی در کشور توسط شورای پژوهش های علمی کشور تعیین شد و با استفاده از تجارب و مستندات موجود، زمینه ها و عرصه های اولویت های تحقیقاتی برای صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور تعيين شد و بر اساس آن، پروژه ها بررسی می شد و پس از تاييد پروژه‌ها و بودجه آنها، اجرای پروژه در اختیار پژوهشگر قرار می گرفت.

وي تاكيد كرد: یک درصد تولید علم کشور با حمایت صندوق صورت گرفته است و این در حالی است که تنها ۱۵هزارم درصد از منابع تحقیقاتی کشور به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تخصیص یافته است.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با اشاره به فلسفه شكل گيري اين صندوق بيان كرد: حمايت از پژوهشگران در بخش‌های نظیر تجاري سازي نتايج کارهاي پژوهشي، کرسي هاي پژوهشي، ثبت اختراعات و ... به روند توسعه علمي و استقلال و خودکفايي کشور کمک کرده و در فراسوی آن زمينه مساعدي را براي جلوگيري از فرار مغزها و بازگشت نخبگان کشور به ميهن اسلامي فراهم می‌کند.

وي عنوان كرد: کشورهای مختلف بنیادهای متفاوتی برای حمایت از علم و توسعه علمی دارند و اين بنیادها به دليل احساس ضرورت و نیازی که در آن کشور وجود دارد، ايجاد شده و در این امر بعضی از کشورها پیشرو بوده‌اند و بعضی دیگر از تجارب این کشورها بهره گرفته‌اند.

ضرغام خاطرنشان كرد: کشور آمریکا از سال ۱۹۴۴ اساس پایه بنیاد علمی این کشور را پایه‌گذاری کرد و سنگ بنای توسعه علمی آمریکا گذاشته شد و اكنون ۴۰ درصد افرادی که در دانشگاه‌های کشور خود تحصیل نمی‌کنند، در دانشگاه‌های آمریکا مشغول به تحصیل می‌شوند و ۷۰ تا ۸۰ درصد این افراد در آمریکا ماندگار می‌شوند.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران تصريح كرد: ۵۰ تا ۶۰ درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۰ دانشگاه معتبر آمریکا، از کشورهای دیگر هستند و با توان دانش علمی این افراد است که کشور آمریکا این قدرت را به دست آورده و قدرت علمی آمریکاست که این کشور را قدرتمند کرده است.

ضرغام با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت و توسعه علمی کشور و استفاده و پرورش استعدادهای درخشان گفت: در همین راستا در حوزه معاونت ابتدا اساسنامه بنیاد نخبگان تدوین شد و برای اینکه استعدادهای درخشان در هر سنی و هر نقطه از کشور و در هر شغلی که هستند، شناسایی، پرورش و حمایت و به نخبگان کشور تبدیل شوند، شرایط لازم فراهم شد.

وی افزود: ایجاد بنیاد ملی علم ایران از دیگر اقداماتی بود که در این راستا انجام شد و با بررسی ۲۰ بنیاد در کشورهای مختلف و استفاده از تجربیات آنها، اساسنامه بنیاد ملی علم ایران تدوین شد و با نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نامگذاري شد.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران در مورد ارکان این اساسنامه خاطرنشان كرد: این صندوق یک واحد فرابخشی است و رسالت و هدف و ماموریت این صندوق، حمایت از پژوهش و پژوهشگران و توسعه علمي است و از سال ۸۲ این صندوق پا به عرصه گذاشت و منطبق با اهداف و وظایف این صندوق، برنامه‌هاي آن نيز تدوین شد كه در تدوین برنامه‌ها، هم شرایط کشور و هم تجارب دیگر کشورها در نظر گرفته شد و کرسی پژوهشی با الگو گرفتن از کرسی پژوهشی کشور کانادا ایجاد شد.

وی درباره این کرسی گفت: اساتید برجسته‌ای که به لحاظ علمی در رشته خود سرآمد هستند در داخل و خارج کشور شناخته شده هستند و فعالیت‌های پژوهشی پیوسته ای انجام داده‌اند به عنوان نمونه در ایمپلنت، داروهای نوترکیب، رمپ و سلول‌های بنیادی، یک کرسی پژوهشی اختصاص داده‌ایم و در این زمينه ۱۸ کرسی به اساتید و د اننشمندان کشور اختصاص داده‌ایم.

ضرغام ادامه داد: در علوم انسانی نيز برای علمی کردن زبان فارسی، کرسی اختصاص یافته است در این کرسی دو تا پنج سال به صاحبان کرسی منابعی را اختصاص می‌دهیم و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای انجام کار تحقیقاتی در اختیار پژوهشگر قرار می‌گیرد.

وي تاكيد كرد: اين كرسي‌ها تاكنون در تولید علم، تربیت دانشجوی دکتری، افزایش دانش فنی و در برگزاری همایش و تجهیز آزمایشگاه خروجی‌های بسیار خوبی داشته‌اند.

ضرغام با بیان اینکه دانشمندان ایرانی زیادی در خارج از کشور درحال فعالیت هستند و با اشاره به اینکه ۱۱درصد دانشمندان خارجی ناسا ایرانی هستند، افزود: در حال حاضر سیاست این صندوق این که است که به ایرانیان دانشمند خارج از کشور نیز این کرسی ها اختصاص داده شود به این دلیل که آنها را به کشور بازگردانیم و از علم آنها برای توسعه علمی کشوردر حد ممکن بتوانیم استفاده کنیم.

وی افزود: برای این امر کارگروه های تخصصی در پزشکی، مهندسی، کشاورزی، علوم زیستی، علوم پایه، میان گروهی، کارگروه علوم انسانی، کارگروه معارف و علوم انسانی، کارگروه هنر و معماری، کارگروه پتنت، کارگروه تجاری سازی، کرگروه تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، کارگروه آلودگی های هوا، صدا و پرتوها، کارگروه مطالعات علم و فناوری، کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات ایجاد کردیم که اعضای این کارگروه ها اساتید دانشگاه‌ها هستند.

وی اظهار داشت: تاکنون ۲۹هزار هیئت علمی از ۶۰ هزار هیئت علمی به صورت داور، ناظر و عضو کارگروه ها با ما همکاری دارند که بخشی از آنها اعضای هیات علمی ایرانیان خارج از کشور هستند و در نظر داریم ۸۰ درصد کل اعضای هیئت علمی در داخل کشور ارتقا دهیم.