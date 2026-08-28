امام جمعه پاوه: مردم این دیار شایسته خدمت و توجه ویژه مسئولان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر پاوه که امروز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به آیات پایانی سوره مبارکه بقره، بر اهمیت دعا و توجه به خداوند در هنگام مشکلات و خطاها تأکید کرد و در ادامه سخنان خود موضوعاتی از جمله بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام(ص)، هفته دولت، وقف و مسائل مربوط به کردهای سوریه را مورد توجه قرار داد.
امام جمعه پاوه در خطبه نخست نماز جمعه با اشاره به آیه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره اظهار کرد: خداوند متعال در پایان سوره بقره، شیوه دعا کردن را به اهل ایمان آموزش داده و هفت نوع دعا را بیان فرموده است؛ دعاهایی که انسان مؤمن همواره به آنها نیازمند است.
وی با اشاره به فرازهایی از این آیه افزود: مؤمنان در هنگام خطا و فراموشی از خداوند میخواهند آنان را مؤاخذه نکند و همچنین درخواست میکنند تکالیفی بر آنان قرار نگیرد که توان انجام آن را ندارند.
ماموستا قادری ادامه داد: در این آیات، مؤمنان از خداوند درخواست میکنند مصائب و مشکلاتی که تحمل آنها برایشان دشوار است بر آنان تحمیل نشود و از پروردگار برای عبور از دشواریها و خطاها یاری میجویند.
امام جمعه پاوه در بخش دیگری از خطبه نخست با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) گفت: رسول خدا(ص) دل شب و پس از نمازهای پنجگانه را از زمانهای مناسب برای دعا معرفی فرمودهاند.
وی افزود: مؤمنان باید از این فرصتها برای دعا، ارتباط با خداوند و درخواست خیر و رحمت الهی استفاده کنند و در شرایط مختلف زندگی، ارتباط خود را با پروردگار حفظ کنند.
قدردانی از برگزارکنندگان مراسم میلاد پیامبر(ص)
ماموستا قادری در ادامه با استناد به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» بر ضرورت یاد و تعظیم مقام پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری مراسمهای مختلف میلاد پیامبر(ص) در منطقه اظهار کرد: جشن بزرگ میلاد پیامبر(ص) روز سهشنبه ۱۲ ربیعالاول در شهر پاوه با حضور مردم متدین و جمعی از مهمانان برگزار شد و در باینگان نیز مراسم میلاد برگزار شد.
امام جمعه پاوه افزود: همایش وحدت نیز در کرمانشاه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد که هر سه برنامه، مراسمهایی ارزشمند و قابل تقدیر بودند.
وی ضمن شکرگزاری از خداوند، از دستاندرکاران برگزاری این مراسمها و همچنین مردم به دلیل حضور و همراهی در برنامههای میلاد پیامبر اسلام(ص) قدردانی کرد.
ماموستا قادری همچنین با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به حضور بانوان در برنامههای دینی گفت: روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه، مراسم بزرگ جشن میلاد پیامبر(ص) ویژه خواهران در شهر پاوه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به درخواست زنان مدینه از حضرت فاطمه(س) برای بهرهمندی از آموزشها و نصایح پیامبر اسلام(ص) خاطرنشان کرد: این موضوع نشان میدهد زنان نیز از صدر اسلام برای فراگیری معارف دینی اهتمام داشتهاند و آثار مثبت این حرکت همچنان پابرجاست.
مردم پاوه شایسته خدمت و توجه ویژه مسئولان هستند
امام جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، شهیدان رجایی و باهنر در حادثه انفجار دفتر نخستوزیری به شهادت رسیدند و یاد و نام این دو شهید بزرگوار همواره گرامی خواهد ماند.
وی با اشاره به فعالیت دولتهای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دولتهای مختلف در طول سالهای گذشته خدمات و زحمات فراوانی داشتهاند و اقدامات دولت کنونی به ریاست دکتر پزشکیان نیز قابل تقدیر است.
ماموستا قادری در عین حال با بیان مطالبه مردم منطقه افزود: انتظار مردم این دیار با توجه به صداقت، اخلاص و همراهی همیشگی آنان با انقلاب و نظام این است که مسئولان نیز توجه و فعالیت بیشتری برای این منطقه داشته باشند.
وی تصریح کرد: در هفته دولت امسال در برخی شهرها پروژههای بزرگ و قابل توجهی افتتاح شد، اما در پاوه تنها یکی دو طرح کوچک در روستاها به بهرهبرداری رسید و این موضوع جای سؤال دارد.
امام جمعه پاوه تأکید کرد: از مسئولان درخواست داریم به صورت ویژه به مردم این منطقه خدمت کنند؛ چراکه مردم پاوه و این منطقه شایسته خدمت و توجه فراوان هستند.
وقف؛ جلوهای از روحیه نوعدوستی مردم پاوه
ماموستا قادری در ادامه با گرامیداشت هفته وقف از واقفان گذشته و حال منطقه تجلیل کرد و گفت: مردم و زنان واقف شهرستان پاوه با وجود شرایط اقتصادی دشوار، بخشهایی از اموال خود را برای کمک به فقرا، مساجد و امور عامالمنفعه وقف کردهاند.
وی وقف را جلوهای از روحیه نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی مردم منطقه دانست و بر اهمیت تداوم این سنت حسنه در جامعه تأکید کرد.
امام جمعه پاوه همچنین با اشاره به موضوعات و تحولات مربوط به کردهای سوریه، بر اهمیت پیگیری مسائل منطقه و توجه به تحولات پیرامونی تأکید کرد.
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