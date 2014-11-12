جلسه اضطراری شورای امنیت درباره اوضاع اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بررسی تحولات شرق اوکراین جلسه اضطراری تشکیل می دهد.

بنا بر این گزارش، در پی تایید ورود تانک ها و تجهیزات زرهی روسیه به مناطق شرقی اوکراین توسط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ، نماینده آمریکا درخواست نشست اضطراری برای بررسی موضوع را داده است.

شایان ذکر است روسیه ادعاهای غرب و ناتو را در این خصوص تکذیب کرده است.

وزیر خارجه آلمان نیز تقویت نیروهای نظامی روسیه در شرق اوکراین را بی مفهوم دانست و گفت این اقدام به همه ما آسیب خواهد رساند.