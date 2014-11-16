دانیل دی لوییس شوالیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل مگزین، دانیل دی لوییس با دریافت بالاترین لقب بریتانیا به دریافت لقب «سر» مفتخر شد. او در مراسمی که در کاخ باکینگهام برگزار شد لقب شوالیه را از پرنس ویلیام دوک کمبریج و نوه ملکه الیزابت دریافت کرد.

این بازیگر 57 ساله که با دریافت سه جایزه اسکار رکوردشکن بوده است با دو ضربه شمشیر پرنس ویلیام بر شانه هایش شوالیه شد. وی از جمله چهره‌های برجسته سال بود که به مناسبت تولد ملکه الیزابت در فهرست دریافت کنندگان لقب جای گرفته بود.

وی خیلی مختصر درباره احساسش گفت: کاملا شگفت زده شده‌ام و در عین حال به همین اندازه مفتخر هستم.

دانیل دی لوییس بازیگری بریتانیایی است که اولین جایزه اسکار را سال 1990 برای بازی در نقش کریستی براون در فیلم «پای چب من» دریافت کرد. او سپس برای دو فیلم «به نام پدر» درامی از زندان در سال 1993 و فیلم مارتین ساکورسیزی با عنوان ‌«دار و دسته نیویورکی ها» در سال 2002 نامزد دریافت این جایزه شد، اما آن را دریافت نکرد. او دومین جایزه‌اش را برای بازی در فیلم «خون به پا خواهد شد» در سال 2008 برد و سومین جایهز اش را برای «لینکلن» به کارگردانی اسپیلبرگ گرفت. هر سه اسکار او برای بازی در نقش الو است و او تنها بازیگری است که این افتخار را در کارنامه اش دارد.

مگی اسمیت از بازیگران مجموعه تلویزیونی «دانتون ابی» که در نقش مادربزرگ سریال ایفای نقش کرده و در مجموعه فیلم های «هری پاتر» نیز بازی کرده بود و دمین لوییس بازیگر انگلیسی مجموعه آمریکایی «هوملند» و مجموعه انگلیسی «خانواده فورسایت» نیز امسال به دریافت لقب OBE مفتخر شده‌اند.

آنجلینا جولی نیز ماه پیش لقب «بانو» را از ملکه الیزابت دریافت کرد اما از آنجا که او بریتانیایی نیست، نمی تواند این لقب را جلوی اسمش به کار ببرد اما دانیل دی لوییس از این پس سر دی لوییس خوانده می شود.