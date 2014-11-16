به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مجید بهرامی بازیگر جوان تئاتر و سینما که شب گذشته 24 آبان به دلیل بیماری سرطان دارفانی را وداع گفت فردا دوشنبه 26 آبانماه برگزار می شود.

صبح فردا ابتدا پیکر بهرامی با همراهی هنرمندان تئاتر و علاقمندان وی به مجموعه تئاتر شهر برده می شود تا بهرامی بتواند با تئاتر شهر وداع کند و سپس مراسم از ساعت 9 صبح در تالار وحدت برگزار می شود.

مراسم سوم این هنرمند نیز روز چهارشنبه 28 آبانماه از ساعت 15 تا 16:30 در مسجد حجت ابن الحسن واقع در سهروردی شمالی برگزار خواهد شد.

مجید بهرامی بازیگر جوان سینما و تئاتر ایران که طی چند سال اخیر با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، روز شنبه 24 آبان‌ماه در بیمارستان پارس دار فانی را وداع گفت.

بهرامی که بازی در نمایش‌هایی چون «سیاها»، «خانه در گذشته ماست» و «عجایب‌المخلوقات» را در کارنامه کاری خود داشت، از بازیگران مستعد و توانای تئاتر ایران بود که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان نتوانست به فعالیت مستمر خود در عرصه تئاتر ادامه دهد.



بازیگر فیلم «بدرود بغداد» پیش از این برای پیوند طحال در کشور آلمان بستری شد و بعد از چند بار بستری شدن در آلمان، به ایران بازگشت. وی چندی پیش نمایشگاه عکس «طناب‌ها و امیدها» را برای حمایت از بیماران سرطانی برگزار کرد.

