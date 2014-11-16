مدیرعامل خانه هنرمندان خواستار رفع مشکلات جشنواره تئاتر دانشگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه ایرانشهر شامگاه گذشته شنبه 24 آبان‌ماه در حاشیه رونمایی از نمایشگاه مجسمه‌های حمیدرضا آویشی ضمن اشاره به نقش و جایگاه مهم جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران در جریان تئاتر کشور اظهار کرد: نیاز است تا مسئولان وزارت علوم هر چه زودتر به مشکلات برگزاری هجدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی رسیدگی کنند.

مجید سرسنگی در بخشی از سخنان خود به دیدار تعدادی از دانشجویان و فعالان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: متأسفانه کارهای اجرایی از قبیل انتخاب دبیر و فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی امسال به تعویق افتاده و این قضیه جامعه تئاتر دانشگاهی را دچار نگرانی کرده است.

این مدرس تئاتر، از معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری خواست در جهت رفع دغدغه دانشجویان تئاتر بکوشند و تصریح کرد: این جشنواره جایی است که دانشجویان توانایی خود را می‌توانند بروز دهند و از این معاونت انتظار می‌رود شائبه عدم توجه به تئاتر را با پیگیری این موضوع، برطرف کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با همت وزارت علوم، هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی، همچون سال‌های گذشته، بدون مشکل برگزار شود.

این مراسم که با گرامیداشت یاد هنرمند فقید موسیقی، مرتضی پاشایی آغاز شد، میزبان مدیران و هنرمندانی چون علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهریاری نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان، رضوانی استاد دانشگاه استان سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بود.