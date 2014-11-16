بسیج در حوزه فرهنگ، امنیت و سازندگی فعالیت دارد/ اعزام 21 گروه جهادی به مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر، جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ امروز صبح در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های سپاه محمد رسول الله تهران در هفته بسیج برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: روحیه بسیجی هم‌اکنون در تمام جوانان ما حاکم شده است و این برکت ارزشمندی است که از دوران دفاع مقدس تاکنون حاصل شده است.

وی در ادامه افزود: بسیج تنها متعلق به سپاه نیست بلکه متعلق به مردم و نظام اسلامی است و هر چه بسیج قدرتمندتر شود، قدرت بازدارندگی آن در مقابل دشمنان سلطه‌گر و استکبار دوچندان خواهد شد.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج در تهران بزرگ با بیان اینکه بسیج اکنون خود را به عنوان الگویی در جهان معرفی و مطرح کرده است، ادامه داد: مظلومان جهان نیز بسیج را به عنوان الگویی پذیرفته‌اند و برخی از آنها با الگوپذیری از بسیج برنامه ها و فعالیت های خود را عملی می‌کنند.

سردار ذوالقدر با اشاره به با ارزش بودن نیروهای انسانی در هر کشور بیان کرد: هر کشوری که نیروی انسانی قدرتمند، جوان و خلاق داشته باشد، می‌تواند حرف اول را در تمام عرصه ها بزند و اهرم جوانی می تواند نیرومندی کشور را افزایش و همچنین رشد و تعالی را شتاب دهد.

وی تصریح کرد: تکامل اجتماعی، ایجاد امنیت، شادابی سیاسی، بالندگی فرهنگی، آسایش و رفاه زمانی محقق خواهد شد که با یکدیگر و اهرم جوانی آمیخته شود تا تحقق یابد و اگر این مسائل با یاد خدا و اطاعت و پیروی از او ترکیب شود، بسیار تاثیرگذارتر و تحقق یافتن این امر بیشتر خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ گفت: هر کشوری که این شاخصه‌های ارزشمند را در خود جای داده باشد، تبدیل به کشوری قدرتمند در تمام عرصه ها می‌شود، لذا مقصود دشمن که امروز جوانان ما را هدف قرار داده، به خاطر نگرانی آنها از بالندگی و رشد جوانان ما است.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج در تهران بزرگ با بیان اینکه فعالیت بسیج از ابتدا در مساجد شکل گرفت نه در پادگان ها، خاطر نشان کرد: بسیج همواره در حوزه امنیت، فرهنگ، آگاهی های سیاسی، سازندگی، توسعه و آبادانی کشور فعالیت داشته و دارد.

جانشین فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند بسیج برای دوستان، امیدآفرین و برای دشمنان بیم‌آفرین خواهد بود، بیان کرد: ما در حال حاضر در تهران بزرگ حدود 982 هزار و 848 عضو بسیج که آمارشان به ثبت رسیده، داریم که از این تعداد نیز حدود 60 درصد را آقایان و 40 درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تنهایی بسیج را اداره نمی‌کند، حدود 210 هزار نفر از اعضای بسیج در تهران بزرگ بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت، پاداش و حقوقی به ما در اداره بسیج و سازماندهی کردن آن کمک می کنند.

سردار ذوالقدر با اشاره به فعالیت 2 هزار پایگاه مقاومت بسیج در مساجد، کانون‌ها، ادارات و کارخانجات در تهران بزرگ افزود: ما از این تعداد پایگاه‌ها به عنوان سکوی فعالیت اجتماعی، فرهنگی و امنیتی استفاده می کنیم و ما نیز در این حوزه ها شاهد همه نوع فعالیتی هستیم.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج در تهران بزرگ با بیان اینکه ما در طول هفت روز این هفته برنامه‌های متفاوتی را پیش بینی کرده ایم، گفت: برگزاری مسابقات علمی، ورزشی، هنری، اجرای تئاترهای خیابانی، ایجاد نمایشگاه های عملکردی و هنری و برنامه های بومی و محلی در بوستان‌ها از جمله برنامه های ثابتی است که در طول هفته بسیج برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ همچنین گفت: در این هفته تمام درمانگاه ها و مراکز وابسته به بسیج، مشاوره و خدمات رایگان به عموم مردم ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه در هفته بسیج جشنواره‌های قرآنی با حضور 70 هزار نفر برگزار خواهد شد، افزود: کادر و بسیجیان سپاه استان تهران روز پنجشنبه 29 آبان ماه با حضور در حرم مطهر حضرت امام(ره) با آرمان ها و ارزش های امام راحل بیعت خواهند کرد. همچنین مربیان و سرمربیانی که مسئولیت تربیت بسیجیان را برعهده دارند، با آیت الله جاودان در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی دیدار خواهند داشت.

سردار ذوالقدر با اشاره به رکوردشکنی یکی از ورزشکاران بسیجی در روپایی زدن گفت: این ورزشکار بسیجی نیز در هفته بسیج قصد دارد از روز چهارشنبه به مدت دو روز حد فاصل حسینیه جماران تا حرم مطهر حضرت امام(ره) را روپایی بزند تا بتواند رکورد جدید جهانی دیگری را به ثبت برساند.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج در تهران بزرگ ادامه داد: برگزاری کوه‌پیمایی‌ خانوادگی، حضور 5 هزار نفری خانواده های بسیجیان در نماز جمعه تهران، برگزاری مسابقه دوچرخه سواری با حضور 300 نفر از بسیجیان حد فاصل استادیوم شهید شیرودی تا دانشگاه تهران، دعوت از 15 استان برای عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی خود در تهران، به صدا درآمدن زنگ مقاومت در مدارس، برگزاری نشست های روشنفکری، دیدار با نخبگان علمی بسیجی و نشست با کارگروه های جهادی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج تهران بزرگ است.

وی با بیان اینکه بسیج در عرصه سازندگی فعالیت های بی شماری داشته است، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده 25 گروه جهادی طی یک روز در نقاط بی بضاعت استان تهران به منظور محرومیت‌زدایی حضور خواهند یافت.

سردار ذوالقدر به برگزاری همایش نقش حوزه سلامت در اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد و گفت: 40 تیم پزشکی در هفته بسیج به منظور انجام مشاوره درمانی رایگان در مناطق محروم استان تهران حضور خواهند یافت.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بسیج در تهران بزرگ با اشاره به همبستگی بسیجیان در تهران افزود: طبق برنامه‌های هر ساله انشاءالله در هفته بسیج اجتماع بزرگ 500 هزار نفری اعضای بسیج را در 23 نواحی مختلف تهران بزرگ برگزار خواهیم کرد.